Engines of Fury

Engines of Fury मूल्य(FURY)

1 FURY से USD लाइव प्राइस:

$0.02244
$0.02244$0.02244
-4.10%1D
USD
Engines of Fury (FURY) मूल्य का लाइव चार्ट
Engines of Fury (FURY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02194
$ 0.02194$ 0.02194
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02194
$ 0.02194$ 0.02194

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 0.9501155181044358
$ 0.9501155181044358$ 0.9501155181044358

$ 0.018124355853822608
$ 0.018124355853822608$ 0.018124355853822608

+0.26%

-4.10%

+3.45%

+3.45%

Engines of Fury (FURY) रियल-टाइम प्राइस $ 0.02244 है. पिछले 24 घंटों में, FURY ने $ 0.02194 के कम और $ 0.027 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FURY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.9501155181044358 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.018124355853822608 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FURY में +0.26%, 24 घंटों में -4.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Engines of Fury (FURY) मार्केट की जानकारी

No.2099

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 177.43K
$ 177.43K$ 177.43K

$ 2.69M
$ 2.69M$ 2.69M

48.00M
48.00M 48.00M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

120,000,000
120,000,000 120,000,000

40.00%

BSC

Engines of Fury का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.08M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 177.43K है. FURY की मार्केट में उपलब्ध राशि 48.00M है, कुल आपूर्ति 120000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.69M है.

Engines of Fury (FURY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Engines of Fury के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0009594-4.10%
30 दिन$ -0.00061-2.65%
60 दिन$ -0.00735-24.68%
90 दिन$ +0.00088+4.08%
Engines of Fury के मूल्य में आज आया अंतर

आज FURY में $ -0.0009594 (-4.10%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Engines of Fury के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00061 (-2.65%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Engines of Fury के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FURY में $ -0.00735 (-24.68%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Engines of Fury के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00088 (+4.08%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Engines of Fury (FURY) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Engines of Fury प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Engines of Fury (FURY) क्या है

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

Engines of Fury MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Engines of Fury निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FURY की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Engines of Fury के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Engines of Fury खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Engines of Fury प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Engines of Fury (FURY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Engines of Fury (FURY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Engines of Fury के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Engines of Fury प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Engines of Fury (FURY) टोकन का अर्थशास्त्र

Engines of Fury (FURY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FURY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Engines of Fury (FURY) कैसे खरीदें

क्या आपको Engines of Fury कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Engines of Fury खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

FURY लोकल करेंसी में

1 Engines of Fury(FURY) से VND
590.5086
1 Engines of Fury(FURY) से AUD
A$0.0343332
1 Engines of Fury(FURY) से GBP
0.0166056
1 Engines of Fury(FURY) से EUR
0.019074
1 Engines of Fury(FURY) से USD
$0.02244
1 Engines of Fury(FURY) से MYR
RM0.0946968
1 Engines of Fury(FURY) से TRY
0.9231816
1 Engines of Fury(FURY) से JPY
¥3.29868
1 Engines of Fury(FURY) से ARS
ARS$29.9199252
1 Engines of Fury(FURY) से RUB
1.80642
1 Engines of Fury(FURY) से INR
1.9715784
1 Engines of Fury(FURY) से IDR
Rp367.8687936
1 Engines of Fury(FURY) से KRW
31.2100008
1 Engines of Fury(FURY) से PHP
1.2828948
1 Engines of Fury(FURY) से EGP
￡E.1.0881156
1 Engines of Fury(FURY) से BRL
R$0.1214004
1 Engines of Fury(FURY) से CAD
C$0.0307428
1 Engines of Fury(FURY) से BDT
2.7278064
1 Engines of Fury(FURY) से NGN
34.4698596
1 Engines of Fury(FURY) से COP
$90.48369
1 Engines of Fury(FURY) से ZAR
R.0.3976368
1 Engines of Fury(FURY) से UAH
0.9247524
1 Engines of Fury(FURY) से VES
Bs3.23136
1 Engines of Fury(FURY) से CLP
$21.72192
1 Engines of Fury(FURY) से PKR
Rs6.3603936
1 Engines of Fury(FURY) से KZT
12.0579096
1 Engines of Fury(FURY) से THB
฿0.7263828
1 Engines of Fury(FURY) से TWD
NT$0.6846444
1 Engines of Fury(FURY) से AED
د.إ0.0823548
1 Engines of Fury(FURY) से CHF
Fr0.017952
1 Engines of Fury(FURY) से HKD
HK$0.1748076
1 Engines of Fury(FURY) से AMD
֏8.5745484
1 Engines of Fury(FURY) से MAD
.د.م0.2021844
1 Engines of Fury(FURY) से MXN
$0.4189548
1 Engines of Fury(FURY) से SAR
ريال0.08415
1 Engines of Fury(FURY) से PLN
0.081906
1 Engines of Fury(FURY) से RON
лв0.0973896
1 Engines of Fury(FURY) से SEK
kr0.2129556
1 Engines of Fury(FURY) से BGN
лв0.0374748
1 Engines of Fury(FURY) से HUF
Ft7.6325172
1 Engines of Fury(FURY) से CZK
0.4716888
1 Engines of Fury(FURY) से KWD
د.ك0.0068442
1 Engines of Fury(FURY) से ILS
0.0745008
1 Engines of Fury(FURY) से AOA
Kz20.4556308
1 Engines of Fury(FURY) से BHD
.د.ب0.00845988
1 Engines of Fury(FURY) से BMD
$0.02244
1 Engines of Fury(FURY) से DKK
kr0.1433916
1 Engines of Fury(FURY) से HNL
L0.5870304
1 Engines of Fury(FURY) से MUR
1.0304448
1 Engines of Fury(FURY) से NAD
$0.3962904
1 Engines of Fury(FURY) से NOK
kr0.2259708
1 Engines of Fury(FURY) से NZD
$0.0379236
1 Engines of Fury(FURY) से PAB
B/.0.02244
1 Engines of Fury(FURY) से PGK
K0.0949212
1 Engines of Fury(FURY) से QAR
ر.ق0.081906
1 Engines of Fury(FURY) से RSD
дин.2.2538736

Engines of Fury संसाधन

Engines of Fury को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Engines of Fury वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Engines of Fury

आज Engines of Fury (FURY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FURY प्राइस 0.02244 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FURY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FURY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02244 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Engines of Fury का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FURY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.08M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FURY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FURY की मार्केट में उपलब्ध राशि 48.00M USD है.
FURY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FURY ने 0.9501155181044358 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FURY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FURY ने 0.018124355853822608 USD की ATL प्राइस देखी.
FURY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FURY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 177.43K USD है.
क्या FURY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FURY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FURY का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

