Fud the Pug लोगो

Fud the Pug मूल्य(FUD)

1 FUD से USD लाइव प्राइस:

$0.00000002781
$0.00000002781$0.00000002781
-4.66%1D
USD
Fud the Pug (FUD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:39:02 (UTC+8)

Fud the Pug (FUD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000002722
$ 0.00000002722$ 0.00000002722
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000002981
$ 0.00000002981$ 0.00000002981
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000002722
$ 0.00000002722$ 0.00000002722

$ 0.00000002981
$ 0.00000002981$ 0.00000002981

$ 0.000000936059498172
$ 0.000000936059498172$ 0.000000936059498172

$ 0.000000024663689263
$ 0.000000024663689263$ 0.000000024663689263

-1.35%

-4.66%

-12.08%

-12.08%

Fud the Pug (FUD) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00000002781 है. पिछले 24 घंटों में, FUD ने $ 0.00000002722 के कम और $ 0.00000002981 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FUD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000000936059498172 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000024663689263 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FUD में -1.35%, 24 घंटों में -4.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Fud the Pug (FUD) मार्केट की जानकारी

No.4762

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.42K
$ 5.42K$ 5.42K

$ 2.78M
$ 2.78M$ 2.78M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000,000
100,000,000,000,000 100,000,000,000,000

75,490,000,000,000
75,490,000,000,000 75,490,000,000,000

0.00%

SUI

Fud the Pug का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.42K है. FUD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 75490000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.78M है.

Fud the Pug (FUD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Fud the Pug के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000000013593-4.66%
30 दिन$ -0.00000000938-25.23%
60 दिन$ -0.00000001399-33.47%
90 दिन$ -0.00000003009-51.97%
Fud the Pug के मूल्य में आज आया अंतर

आज FUD में $ -0.0000000013593 (-4.66%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Fud the Pug के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00000000938 (-25.23%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Fud the Pug के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FUD में $ -0.00000001399 (-33.47%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Fud the Pug के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00000003009 (-51.97%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Fud the Pug (FUD) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Fud the Pug प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Fud the Pug (FUD) क्या है

FUD is a Meme token on SUI.

Fud the Pug MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Fud the Pug निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FUD की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Fud the Pug के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Fud the Pug खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Fud the Pug प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fud the Pug (FUD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fud the Pug (FUD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fud the Pug के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Fud the Pug प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Fud the Pug (FUD) टोकन का अर्थशास्त्र

Fud the Pug (FUD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FUD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Fud the Pug (FUD) कैसे खरीदें

क्या आपको Fud the Pug कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Fud the Pug खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

Fud the Pug संसाधन

Fud the Pug को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Fud the Pug वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Fud the Pug

आज Fud the Pug (FUD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FUD प्राइस 0.00000002781 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FUD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FUD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000002781 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Fud the Pug का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FUD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FUD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FUD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
FUD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FUD ने 0.000000936059498172 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FUD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FUD ने 0.000000024663689263 USD की ATL प्राइस देखी.
FUD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FUD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.42K USD है.
क्या FUD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FUD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FUD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:39:02 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

