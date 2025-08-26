Fautor (FTR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00411 है. पिछले 24 घंटों में, FTR ने $ 0.00407 के कम और $ 0.00411 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.5078357820474433 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.003638885372081337 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FTR में +0.24%, 24 घंटों में +0.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Fautor (FTR) मार्केट की जानकारी
Fautor का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.72M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 390.10 है. FTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 904.65M है, कुल आपूर्ति 2500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.28M है.
Fautor (FTR) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Fautor के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.0000098
+0.24%
30 दिन
$ -0.00175
-29.87%
60 दिन
$ -0.00072
-14.91%
90 दिन
$ -0.00549
-57.19%
Fautor के मूल्य में आज आया अंतर
आज FTR में $ +0.0000098 (+0.24%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Fautor के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00175 (-29.87%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Fautor के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FTR में $ -0.00072 (-14.91%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Fautor के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00549 (-57.19%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Fautor (FTR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Fautor redefines the Creator Economy based on Blockchain technology. As a blockchain arm of Fantrie platform, The Fautor Foundation newly defines NFT as Neo Fan Tracker, maximizing blockchain technology to provide a new fandom community experience for creators and fans. Fantrie is the most largest creators-fans platform in South Korea. Over 1,500 creators, more than 1 million users actively use the service. Every top tier Korean streamers, creators, idols use Fantrie for their own fandom.
Fautor प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fautor (FTR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fautor (FTR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fautor के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Fautor (FTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
