FreeStyle Classic मूल्य(FST)
आज FreeStyle Classic (FST) का लाइव मूल्य $ 0.04866 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.57% का बदलाव आया है. मौजूदा FST से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.04866 प्रति FST है.
$ 4.09M के मार्केट कैप के अनुसार FreeStyle Classic करेंसी की रैंक #1438 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 84.15M FST है. पिछले 24 घंटों के दौरान, FST की ट्रेडिंग $ 0.04806 (निम्न) और $ 0.0499 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.16619478956911515 और सबसे निम्न स्तर $ 0.025653004858575232 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में FST में पिछले एक घंटे में -0.03% और पिछले 7 दिनों में -2.04% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.65K तक पहुँच गया.
No.1438
8.41%
BSC
FreeStyle Classic का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.65K है. FST की मार्केट में उपलब्ध राशि 84.15M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 48.66M है.
-0.03%
-0.57%
-2.04%
-2.04%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में FreeStyle Classic के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0002789
|-0.57%
|30 दिन
|$ -0.04992
|-50.64%
|60 दिन
|$ -0.06025
|-55.33%
|90 दिन
|$ +0.03866
|+386.60%
आज FST में $ -0.0002789 (-0.57%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.04992 (-50.64%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FST में $ -0.06025 (-55.33%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.03866 (+386.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
FreeStyle Classic (FST) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब FreeStyle Classic प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, FreeStyle Classic के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
FreeStyle Classic isn’t just entertainment—it’s a cultural icon reborn on-chain. From the street to the global stage, FreeStyle has always been more than sport; it’s a lifestyle, a language, and a movement. That legacy now evolves into Web3: where culture, memes, and communities collide, and every participant becomes a co-owner of the story.
राशि
1 FST = 0.04866 USD