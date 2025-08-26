FLY की अधिक जानकारी

Fly Trade

Fly Trade मूल्य(FLY)

1 FLY से USD लाइव प्राइस:

$0.07706
+0.77%1D
USD
Fly Trade (FLY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:29:06 (UTC+8)

Fly Trade (FLY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.07461
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.07715
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.07461
$ 0.07715
$ 0.7383235519984418
$ 0.07266802046895787
-0.03%

+0.77%

+3.65%

+3.65%

Fly Trade (FLY) रियल-टाइम प्राइस $ 0.07706 है. पिछले 24 घंटों में, FLY ने $ 0.07461 के कम और $ 0.07715 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.7383235519984418 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.07266802046895787 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLY में -0.03%, 24 घंटों में +0.77%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Fly Trade (FLY) मार्केट की जानकारी

No.2151

$ 972.40K
$ 60.62K
$ 10.60M
12.62M
137,500,000
99,498,373.37764741
9.17%

SONIC

Fly Trade का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 972.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.62K है. FLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.62M है, कुल आपूर्ति 99498373.37764741 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.60M है.

Fly Trade (FLY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Fly Trade के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0005888+0.77%
30 दिन$ -0.00974-11.23%
60 दिन$ -0.02128-21.64%
90 दिन$ -0.02294-22.94%
Fly Trade के मूल्य में आज आया अंतर

आज FLY में $ +0.0005888 (+0.77%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Fly Trade के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00974 (-11.23%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Fly Trade के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FLY में $ -0.02128 (-21.64%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Fly Trade के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.02294 (-22.94%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Fly Trade (FLY) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Fly Trade प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Fly Trade (FLY) क्या है

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Fly Trade MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Fly Trade निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FLY की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Fly Trade के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Fly Trade खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Fly Trade प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Fly Trade (FLY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Fly Trade (FLY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Fly Trade के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Fly Trade प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Fly Trade (FLY) टोकन का अर्थशास्त्र

Fly Trade (FLY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Fly Trade (FLY) कैसे खरीदें

क्या आपको Fly Trade कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Fly Trade खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

FLY लोकल करेंसी में

1 Fly Trade(FLY) से VND
2,027.8339
A$0.1171312
0.0570244
0.065501
$0.07706
RM0.3244226
3.1702484
¥11.32782
ARS$102.7464098
6.2025594
6.7612444
Rp1,263.2784864
107.0270928
4.396273
￡E.3.7366394
R$0.4168946
C$0.1055722
9.3674136
118.3710954
$310.725185
R.1.3655032
3.1756426
Bs11.09664
$74.59408
Rs21.8418864
41.4074204
฿2.4921204
NT$2.3526418
د.إ0.2828102
Fr0.061648
HK$0.6002974
֏29.4453966
.د.م0.6943106
$1.4387102
ريال0.288975
0.281269
лв0.3344404
kr0.7312994
лв0.1286902
Ft26.2104178
1.6205718
د.ك0.0235033
0.2558392
Kz70.2455842
.د.ب0.02897456
$0.07706
kr0.493184
L2.0158896
3.5478424
$1.3608796
kr0.7759942
$0.1302314
B/.0.07706
K0.3259638
ر.ق0.281269
дин.7.740677

Fly Trade संसाधन

Fly Trade को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Fly Trade वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Fly Trade

आज Fly Trade (FLY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FLY प्राइस 0.07706 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FLY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FLY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.07706 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Fly Trade का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FLY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 972.40K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FLY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FLY की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.62M USD है.
FLY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FLY ने 0.7383235519984418 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FLY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FLY ने 0.07266802046895787 USD की ATL प्राइस देखी.
FLY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FLY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 60.62K USD है.
क्या FLY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FLY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FLY का प्राइस का अनुमान देखें.
Fly Trade (FLY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

$0.07728
$0.07706
