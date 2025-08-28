FLX की अधिक जानकारी

FLX प्राइस की जानकारी

FLX व्हाइटपेपर

FLX आधिकारिक वेबसाइट

FLX टोकन का अर्थशास्त्र

FLX प्राइस का पूर्वानुमान

FLX हिस्ट्री

FLX खरीदने की गाइड

FLX-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

FLX स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Flex Ungovernance लोगो

Flex Ungovernance मूल्य(FLX)

1 FLX से USD लाइव प्राइस:

$2.162
$2.162$2.162
-0.13%1D
USD
Flex Ungovernance (FLX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:54:09 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.797
$ 1.797$ 1.797
24 घंटे में न्यूनतम
$ 2.209
$ 2.209$ 2.209
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.797
$ 1.797$ 1.797

$ 2.209
$ 2.209$ 2.209

$ 2,694.400487426686
$ 2,694.400487426686$ 2,694.400487426686

$ 1.154160395878768
$ 1.154160395878768$ 1.154160395878768

+1.74%

-0.13%

-0.92%

-0.92%

Flex Ungovernance (FLX) रियल-टाइम प्राइस $ 2.162 है. पिछले 24 घंटों में, FLX ने $ 1.797 के कम और $ 2.209 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FLX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2,694.400487426686 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.154160395878768 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FLX में +1.74%, 24 घंटों में -0.13%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Flex Ungovernance (FLX) मार्केट की जानकारी

No.2497

$ 418.99K
$ 418.99K$ 418.99K

$ 55.48K
$ 55.48K$ 55.48K

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

193.80K
193.80K 193.80K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

999,715
999,715 999,715

19.37%

ETH

Flex Ungovernance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 418.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.48K है. FLX की मार्केट में उपलब्ध राशि 193.80K है, कुल आपूर्ति 999715 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.16M है.

Flex Ungovernance (FLX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Flex Ungovernance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00281-0.13%
30 दिन$ -0.594-21.56%
60 दिन$ -0.555-20.43%
90 दिन$ -1.422-39.68%
Flex Ungovernance के मूल्य में आज आया अंतर

आज FLX में $ -0.00281 (-0.13%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Flex Ungovernance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.594 (-21.56%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Flex Ungovernance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FLX में $ -0.555 (-20.43%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Flex Ungovernance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -1.422 (-39.68%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Flex Ungovernance (FLX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Flex Ungovernance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Flex Ungovernance (FLX) क्या है

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Flex Ungovernance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FLX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Flex Ungovernance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Flex Ungovernance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Flex Ungovernance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Flex Ungovernance (FLX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Flex Ungovernance (FLX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Flex Ungovernance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Flex Ungovernance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Flex Ungovernance (FLX) टोकन का अर्थशास्त्र

Flex Ungovernance (FLX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FLX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Flex Ungovernance (FLX) कैसे खरीदें

क्या आपको Flex Ungovernance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Flex Ungovernance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

FLX लोकल करेंसी में

1 Flex Ungovernance(FLX) से VND
56,893.03
1 Flex Ungovernance(FLX) से AUD
A$3.30786
1 Flex Ungovernance(FLX) से GBP
1.59988
1 Flex Ungovernance(FLX) से EUR
1.8377
1 Flex Ungovernance(FLX) से USD
$2.162
1 Flex Ungovernance(FLX) से MYR
RM9.12364
1 Flex Ungovernance(FLX) से TRY
88.9663
1 Flex Ungovernance(FLX) से JPY
¥317.814
1 Flex Ungovernance(FLX) से ARS
ARS$2,882.65946
1 Flex Ungovernance(FLX) से RUB
173.8248
1 Flex Ungovernance(FLX) से INR
190.10466
1 Flex Ungovernance(FLX) से IDR
Rp35,442.61728
1 Flex Ungovernance(FLX) से KRW
3,006.95284
1 Flex Ungovernance(FLX) से PHP
123.5583
1 Flex Ungovernance(FLX) से EGP
￡E.105.00834
1 Flex Ungovernance(FLX) से BRL
R$11.69642
1 Flex Ungovernance(FLX) से CAD
C$2.96194
1 Flex Ungovernance(FLX) से BDT
262.81272
1 Flex Ungovernance(FLX) से NGN
3,321.02658
1 Flex Ungovernance(FLX) से COP
$8,717.7245
1 Flex Ungovernance(FLX) से ZAR
R.38.35388
1 Flex Ungovernance(FLX) से UAH
89.09602
1 Flex Ungovernance(FLX) से VES
Bs311.328
1 Flex Ungovernance(FLX) से CLP
$2,092.816
1 Flex Ungovernance(FLX) से PKR
Rs612.79728
1 Flex Ungovernance(FLX) से KZT
1,161.72908
1 Flex Ungovernance(FLX) से THB
฿69.98394
1 Flex Ungovernance(FLX) से TWD
NT$66.07072
1 Flex Ungovernance(FLX) से AED
د.إ7.93454
1 Flex Ungovernance(FLX) से CHF
Fr1.7296
1 Flex Ungovernance(FLX) से HKD
HK$16.84198
1 Flex Ungovernance(FLX) से AMD
֏826.12182
1 Flex Ungovernance(FLX) से MAD
.د.م19.47962
1 Flex Ungovernance(FLX) से MXN
$40.38616
1 Flex Ungovernance(FLX) से SAR
ريال8.1075
1 Flex Ungovernance(FLX) से PLN
7.8913
1 Flex Ungovernance(FLX) से RON
лв9.38308
1 Flex Ungovernance(FLX) से SEK
kr20.49576
1 Flex Ungovernance(FLX) से BGN
лв3.61054
1 Flex Ungovernance(FLX) से HUF
Ft735.36106
1 Flex Ungovernance(FLX) से CZK
45.42362
1 Flex Ungovernance(FLX) से KWD
د.ك0.65941
1 Flex Ungovernance(FLX) से ILS
7.17784
1 Flex Ungovernance(FLX) से AOA
Kz1,970.81434
1 Flex Ungovernance(FLX) से BHD
.د.ب0.815074
1 Flex Ungovernance(FLX) से BMD
$2.162
1 Flex Ungovernance(FLX) से DKK
kr13.81518
1 Flex Ungovernance(FLX) से HNL
L56.55792
1 Flex Ungovernance(FLX) से MUR
99.27904
1 Flex Ungovernance(FLX) से NAD
$38.18092
1 Flex Ungovernance(FLX) से NOK
kr21.7281
1 Flex Ungovernance(FLX) से NZD
$3.65378
1 Flex Ungovernance(FLX) से PAB
B/.2.162
1 Flex Ungovernance(FLX) से PGK
K9.14526
1 Flex Ungovernance(FLX) से QAR
ر.ق7.8913
1 Flex Ungovernance(FLX) से RSD
дин.217.12966

Flex Ungovernance संसाधन

Flex Ungovernance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Flex Ungovernance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Flex Ungovernance

आज Flex Ungovernance (FLX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FLX प्राइस 2.162 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FLX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FLX से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.162 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Flex Ungovernance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FLX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 418.99K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FLX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FLX की मार्केट में उपलब्ध राशि 193.80K USD है.
FLX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FLX ने 2,694.400487426686 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FLX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FLX ने 1.154160395878768 USD की ATL प्राइस देखी.
FLX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FLX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.48K USD है.
क्या FLX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FLX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FLX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:54:09 (UTC+8)

Flex Ungovernance (FLX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

FLX-से-USD कैलकुलेटर

राशि

FLX
FLX
USD
USD

1 FLX = 2.162 USD

FLX ट्रेड करें

FLXUSDT
$2.162
$2.162$2.162
-0.45%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस