MindNetwork FHE लोगो

MindNetwork FHE मूल्य(FHE)

1 FHE से USD लाइव प्राइस:

$0.05443
$0.05443$0.05443
-6.54%1D
USD
MindNetwork FHE (FHE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:46:03 (UTC+8)

MindNetwork FHE (FHE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.05386
$ 0.05386$ 0.05386
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.05953
$ 0.05953$ 0.05953
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.05386
$ 0.05386$ 0.05386

$ 0.05953
$ 0.05953$ 0.05953

--
----

--
----

-1.27%

-6.54%

+13.87%

+13.87%

MindNetwork FHE (FHE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.05443 है. पिछले 24 घंटों में, FHE ने $ 0.05386 के कम और $ 0.05953 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FHE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FHE में -1.27%, 24 घंटों में -6.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

MindNetwork FHE (FHE) मार्केट की जानकारी

$ 13.55M
$ 13.55M$ 13.55M

$ 561.41K
$ 561.41K$ 561.41K

$ 54.43M
$ 54.43M$ 54.43M

249.00M
249.00M 249.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.90%

BSC

MindNetwork FHE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.55M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 561.41K है. FHE की मार्केट में उपलब्ध राशि 249.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 54.43M है.

MindNetwork FHE (FHE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में MindNetwork FHE के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0038088-6.54%
30 दिन$ -0.00748-12.09%
60 दिन$ -0.02105-27.89%
90 दिन$ -0.01866-25.54%
MindNetwork FHE के मूल्य में आज आया अंतर

आज FHE में $ -0.0038088 (-6.54%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

MindNetwork FHE के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00748 (-12.09%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

MindNetwork FHE के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FHE में $ -0.02105 (-27.89%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

MindNetwork FHE के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01866 (-25.54%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

MindNetwork FHE (FHE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब MindNetwork FHE प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

MindNetwork FHE (FHE) क्या है

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

MindNetwork FHE MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके MindNetwork FHE निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FHE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- MindNetwork FHE के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर MindNetwork FHE खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

MindNetwork FHE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में MindNetwork FHE (FHE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके MindNetwork FHE (FHE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? MindNetwork FHE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब MindNetwork FHE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

MindNetwork FHE (FHE) टोकन का अर्थशास्त्र

MindNetwork FHE (FHE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FHE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

MindNetwork FHE (FHE) कैसे खरीदें

क्या आपको MindNetwork FHE कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से MindNetwork FHE खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

FHE लोकल करेंसी में

1 MindNetwork FHE(FHE) से VND
1,432.32545
1 MindNetwork FHE(FHE) से AUD
A$0.0832779
1 MindNetwork FHE(FHE) से GBP
0.0402782
1 MindNetwork FHE(FHE) से EUR
0.0462655
1 MindNetwork FHE(FHE) से USD
$0.05443
1 MindNetwork FHE(FHE) से MYR
RM0.2296946
1 MindNetwork FHE(FHE) से TRY
2.2392502
1 MindNetwork FHE(FHE) से JPY
¥8.00121
1 MindNetwork FHE(FHE) से ARS
ARS$72.5731519
1 MindNetwork FHE(FHE) से RUB
4.381615
1 MindNetwork FHE(FHE) से INR
4.7822198
1 MindNetwork FHE(FHE) से IDR
Rp892.2949392
1 MindNetwork FHE(FHE) से KRW
75.7023326
1 MindNetwork FHE(FHE) से PHP
3.1117631
1 MindNetwork FHE(FHE) से EGP
￡E.2.6393107
1 MindNetwork FHE(FHE) से BRL
R$0.2944663
1 MindNetwork FHE(FHE) से CAD
C$0.0745691
1 MindNetwork FHE(FHE) से BDT
6.6165108
1 MindNetwork FHE(FHE) से NGN
83.6093787
1 MindNetwork FHE(FHE) से COP
$219.4753675
1 MindNetwork FHE(FHE) से ZAR
R.0.9644996
1 MindNetwork FHE(FHE) से UAH
2.2430603
1 MindNetwork FHE(FHE) से VES
Bs7.83792
1 MindNetwork FHE(FHE) से CLP
$52.68824
1 MindNetwork FHE(FHE) से PKR
Rs15.4276392
1 MindNetwork FHE(FHE) से KZT
29.2474162
1 MindNetwork FHE(FHE) से THB
฿1.7618991
1 MindNetwork FHE(FHE) से TWD
NT$1.6606593
1 MindNetwork FHE(FHE) से AED
د.إ0.1997581
1 MindNetwork FHE(FHE) से CHF
Fr0.043544
1 MindNetwork FHE(FHE) से HKD
HK$0.4240097
1 MindNetwork FHE(FHE) से AMD
֏20.7982473
1 MindNetwork FHE(FHE) से MAD
.د.م0.4904143
1 MindNetwork FHE(FHE) से MXN
$1.0162081
1 MindNetwork FHE(FHE) से SAR
ريال0.2041125
1 MindNetwork FHE(FHE) से PLN
0.1986695
1 MindNetwork FHE(FHE) से RON
лв0.2362262
1 MindNetwork FHE(FHE) से SEK
kr0.5165407
1 MindNetwork FHE(FHE) से BGN
лв0.0908981
1 MindNetwork FHE(FHE) से HUF
Ft18.5132759
1 MindNetwork FHE(FHE) से CZK
1.1441186
1 MindNetwork FHE(FHE) से KWD
د.ك0.01660115
1 MindNetwork FHE(FHE) से ILS
0.1807076
1 MindNetwork FHE(FHE) से AOA
Kz49.6167551
1 MindNetwork FHE(FHE) से BHD
.د.ب0.02052011
1 MindNetwork FHE(FHE) से BMD
$0.05443
1 MindNetwork FHE(FHE) से DKK
kr0.3478077
1 MindNetwork FHE(FHE) से HNL
L1.4238888
1 MindNetwork FHE(FHE) से MUR
2.4994256
1 MindNetwork FHE(FHE) से NAD
$0.9612338
1 MindNetwork FHE(FHE) से NOK
kr0.5481101
1 MindNetwork FHE(FHE) से NZD
$0.0919867
1 MindNetwork FHE(FHE) से PAB
B/.0.05443
1 MindNetwork FHE(FHE) से PGK
K0.2302389
1 MindNetwork FHE(FHE) से QAR
ر.ق0.1986695
1 MindNetwork FHE(FHE) से RSD
дин.5.4669492

MindNetwork FHE संसाधन

MindNetwork FHE को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक MindNetwork FHE वेबसाइट
Block Explorer

आज MindNetwork FHE (FHE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FHE प्राइस 0.05443 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FHE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FHE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.05443 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
MindNetwork FHE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FHE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.55M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FHE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FHE की मार्केट में उपलब्ध राशि 249.00M USD है.
FHE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FHE ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
FHE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FHE ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
FHE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FHE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 561.41K USD है.
क्या FHE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FHE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FHE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:46:03 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

