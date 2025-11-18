FactualAI मूल्य(FCTAI)
आज FactualAI (FCTAI) का लाइव मूल्य $ 0.00004 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा FCTAI से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00004 प्रति FCTAI है.
-- के मार्केट कैप के अनुसार FactualAI करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि -- FCTAI है. पिछले 24 घंटों के दौरान, FCTAI की ट्रेडिंग $ 0.00004 (निम्न) और $ 0.00004 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर -- और सबसे निम्न स्तर -- है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में FCTAI में पिछले एक घंटे में 0.00% और पिछले 7 दिनों में -69.24% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 21.34 तक पहुँच गया.
BSC
FactualAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 21.34 है. FCTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 400.00K है.
0.00%
0.00%
-69.24%
-69.24%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में FactualAI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|0.00%
|30 दिन
|$ -0.00034
|-89.48%
|60 दिन
|$ -0.00051
|-92.73%
|90 दिन
|$ -0.01246
|-99.68%
आज FCTAI में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00034 (-89.48%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FCTAI में $ -0.00051 (-92.73%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01246 (-99.68%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
FactualAI (FCTAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब FactualAI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, FactualAI के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
FactualAI is an AI-powered truth verification protocol designed to filter noise from the Web3 ecosystem by transforming unverified market rumors into actionable intelligence. Built on the Binance Smart Chain (BSC), the platform combines real-time blockchain data, social signals, and news feeds with advanced AI credibility scoring models to evaluate the trustworthiness of crypto-related information.
FactualAI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
