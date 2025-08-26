DeepFakeAI (FAKEAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.002131 है. पिछले 24 घंटों में, FAKEAI ने $ 0.002051 के कम और $ 0.002394 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FAKEAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04428548990789404 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001313484709658 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FAKEAI में -1.07%, 24 घंटों में +1.18%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DeepFakeAI (FAKEAI) मार्केट की जानकारी
DeepFakeAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.68K है. FAKEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 954907649.6 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.13M है.
DeepFakeAI (FAKEAI) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DeepFakeAI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00002485
+1.18%
30 दिन
$ +0.000181
+9.28%
60 दिन
$ +0.000548
+34.61%
90 दिन
$ +0.000113
+5.59%
DeepFakeAI के मूल्य में आज आया अंतर
आज FAKEAI में $ +0.00002485 (+1.18%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
DeepFakeAI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000181 (+9.28%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
DeepFakeAI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FAKEAI में $ +0.000548 (+34.61%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
DeepFakeAI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000113 (+5.59%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
DeepFakeAI (FAKEAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value.
DeepFakeAI प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DeepFakeAI (FAKEAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DeepFakeAI (FAKEAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DeepFakeAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
DeepFakeAI (FAKEAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FAKEAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
