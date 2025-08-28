FACTR की अधिक जानकारी

Defactor लोगो

Defactor मूल्य(FACTR)

1 FACTR से USD लाइव प्राइस:

$0.023921
$0.023921$0.023921
-0.23%1D
USD
Defactor (FACTR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:52:51 (UTC+8)

Defactor (FACTR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.021284
$ 0.021284$ 0.021284
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.024786
$ 0.024786$ 0.024786
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.021284
$ 0.021284$ 0.021284

$ 0.024786
$ 0.024786$ 0.024786

$ 4.45438241196969
$ 4.45438241196969$ 4.45438241196969

$ 0
$ 0$ 0

-3.46%

-0.22%

+19.25%

+19.25%

Defactor (FACTR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.023921 है. पिछले 24 घंटों में, FACTR ने $ 0.021284 के कम और $ 0.024786 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FACTR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.45438241196969 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FACTR में -3.46%, 24 घंटों में -0.22%, तथा पिछले 7 दिनों में +19.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Defactor (FACTR) मार्केट की जानकारी

No.1747

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

$ 3.86K
$ 3.86K$ 3.86K

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

126.94M
126.94M 126.94M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

42.31%

MATIC

Defactor का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.04M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.86K है. FACTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 126.94M है, कुल आपूर्ति 300000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.18M है.

Defactor (FACTR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Defactor के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00005515-0.22%
30 दिन$ +0.000866+3.75%
60 दिन$ +0.006684+38.77%
90 दिन$ +0.003738+18.52%
Defactor के मूल्य में आज आया अंतर

आज FACTR में $ -0.00005515 (-0.22%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Defactor के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000866 (+3.75%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Defactor के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर FACTR में $ +0.006684 (+38.77%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Defactor के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.003738 (+18.52%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Defactor (FACTR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Defactor प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Defactor (FACTR) क्या है

Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds.

Defactor MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Defactor निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- FACTR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Defactor के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Defactor खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Defactor प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Defactor (FACTR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Defactor (FACTR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Defactor के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Defactor प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Defactor (FACTR) टोकन का अर्थशास्त्र

Defactor (FACTR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. FACTR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Defactor (FACTR) कैसे खरीदें

क्या आपको Defactor कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Defactor खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

FACTR लोकल करेंसी में

1 Defactor(FACTR) से VND
629.481115
1 Defactor(FACTR) से AUD
A$0.03659913
1 Defactor(FACTR) से GBP
0.01770154
1 Defactor(FACTR) से EUR
0.02033285
1 Defactor(FACTR) से USD
$0.023921
1 Defactor(FACTR) से MYR
RM0.10094662
1 Defactor(FACTR) से TRY
0.98434915
1 Defactor(FACTR) से JPY
¥3.516387
1 Defactor(FACTR) से ARS
ARS$31.89458693
1 Defactor(FACTR) से RUB
1.9232484
1 Defactor(FACTR) से INR
2.10337353
1 Defactor(FACTR) से IDR
Rp392.14747824
1 Defactor(FACTR) से KRW
33.26980522
1 Defactor(FACTR) से PHP
1.36708515
1 Defactor(FACTR) से EGP
￡E.1.16184297
1 Defactor(FACTR) से BRL
R$0.12941261
1 Defactor(FACTR) से CAD
C$0.03277177
1 Defactor(FACTR) से BDT
2.90783676
1 Defactor(FACTR) से NGN
36.74480889
1 Defactor(FACTR) से COP
$96.45545225
1 Defactor(FACTR) से ZAR
R.0.42435854
1 Defactor(FACTR) से UAH
0.98578441
1 Defactor(FACTR) से VES
Bs3.444624
1 Defactor(FACTR) से CLP
$23.155528
1 Defactor(FACTR) से PKR
Rs6.78016824
1 Defactor(FACTR) से KZT
12.85371014
1 Defactor(FACTR) से THB
฿0.77432277
1 Defactor(FACTR) से TWD
NT$0.73102576
1 Defactor(FACTR) से AED
د.إ0.08779007
1 Defactor(FACTR) से CHF
Fr0.0191368
1 Defactor(FACTR) से HKD
HK$0.18634459
1 Defactor(FACTR) से AMD
֏9.14045331
1 Defactor(FACTR) से MAD
.د.م0.21552821
1 Defactor(FACTR) से MXN
$0.44684428
1 Defactor(FACTR) से SAR
ريال0.08970375
1 Defactor(FACTR) से PLN
0.08731165
1 Defactor(FACTR) से RON
лв0.10381714
1 Defactor(FACTR) से SEK
kr0.22677108
1 Defactor(FACTR) से BGN
лв0.03994807
1 Defactor(FACTR) से HUF
Ft8.13624973
1 Defactor(FACTR) से CZK
0.50258021
1 Defactor(FACTR) से KWD
د.ك0.007295905
1 Defactor(FACTR) से ILS
0.07941772
1 Defactor(FACTR) से AOA
Kz21.80566597
1 Defactor(FACTR) से BHD
.د.ب0.009018217
1 Defactor(FACTR) से BMD
$0.023921
1 Defactor(FACTR) से DKK
kr0.15285519
1 Defactor(FACTR) से HNL
L0.62577336
1 Defactor(FACTR) से MUR
1.09845232
1 Defactor(FACTR) से NAD
$0.42244486
1 Defactor(FACTR) से NOK
kr0.24040605
1 Defactor(FACTR) से NZD
$0.04042649
1 Defactor(FACTR) से PAB
B/.0.023921
1 Defactor(FACTR) से PGK
K0.10118583
1 Defactor(FACTR) से QAR
ر.ق0.08731165
1 Defactor(FACTR) से RSD
дин.2.40238603

Defactor संसाधन

Defactor को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Defactor वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Defactor

आज Defactor (FACTR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव FACTR प्राइस 0.023921 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
FACTR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
FACTR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.023921 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Defactor का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
FACTR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.04M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
FACTR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
FACTR की मार्केट में उपलब्ध राशि 126.94M USD है.
FACTR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
FACTR ने 4.45438241196969 USD की ATH प्राइस हासिल की.
FACTR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
FACTR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
FACTR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
FACTR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.86K USD है.
क्या FACTR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष FACTR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए FACTR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:52:51 (UTC+8)

