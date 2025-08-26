EXPERT की अधिक जानकारी

EXPERT MONEY लोगो

EXPERT MONEY मूल्य(EXPERT)

1 EXPERT से USD लाइव प्राइस:

$0.000811
-0.36%1D
USD
EXPERT MONEY (EXPERT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 11:01:48 (UTC+8)

EXPERT MONEY (EXPERT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00079
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00083
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00079
$ 0.00083
$ 0.004612809327356288
$ 0.00011434932952296
-0.37%

-0.36%

+5.05%

+5.05%

EXPERT MONEY (EXPERT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000811 है. पिछले 24 घंटों में, EXPERT ने $ 0.00079 के कम और $ 0.00083 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EXPERT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.004612809327356288 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00011434932952296 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EXPERT में -0.37%, 24 घंटों में -0.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

EXPERT MONEY (EXPERT) मार्केट की जानकारी

No.2340

$ 592.02K
$ 46.50K
$ 811.00K
729.99M
1,000,000,000
729,991,258.666833
72.99%

SOL

EXPERT MONEY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 592.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 46.50K है. EXPERT की मार्केट में उपलब्ध राशि 729.99M है, कुल आपूर्ति 729991258.666833 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 811.00K है.

EXPERT MONEY (EXPERT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में EXPERT MONEY के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00000293-0.36%
30 दिन$ +0.000051+6.71%
60 दिन$ -0.000027-3.23%
90 दिन$ -0.00014-14.73%
EXPERT MONEY के मूल्य में आज आया अंतर

आज EXPERT में $ -0.00000293 (-0.36%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

EXPERT MONEY के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000051 (+6.71%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

EXPERT MONEY के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर EXPERT में $ -0.000027 (-3.23%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

EXPERT MONEY के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00014 (-14.73%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

EXPERT MONEY (EXPERT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब EXPERT MONEY प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

EXPERT MONEY (EXPERT) क्या है

World's First Youtube Community Token.

EXPERT MONEY MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके EXPERT MONEY निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- EXPERT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- EXPERT MONEY के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर EXPERT MONEY खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

EXPERT MONEY प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में EXPERT MONEY (EXPERT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके EXPERT MONEY (EXPERT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? EXPERT MONEY के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब EXPERT MONEY प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EXPERT MONEY (EXPERT) टोकन का अर्थशास्त्र

EXPERT MONEY (EXPERT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EXPERT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

EXPERT MONEY (EXPERT) कैसे खरीदें

क्या आपको EXPERT MONEY कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से EXPERT MONEY खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

EXPERT लोकल करेंसी में

1 EXPERT MONEY(EXPERT) से VND
21.341465
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से AUD
A$0.00123272
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से GBP
0.00060014
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से EUR
0.00068935
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से USD
$0.000811
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से MYR
RM0.00341431
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से TRY
0.03336454
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से JPY
¥0.118406
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से ARS
ARS$1.08133063
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से RUB
0.06527739
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से INR
0.07108415
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से IDR
Rp13.29507984
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से KRW
1.12482456
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से PHP
0.04626755
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से EGP
￡E.0.03932539
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से BRL
R$0.00438751
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से CAD
C$0.00111107
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से BDT
0.09858516
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से NGN
1.24576899
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से COP
$3.27015475
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से ZAR
R.0.01437092
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से UAH
0.03342131
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से VES
Bs0.116784
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से CLP
$0.785048
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से PKR
Rs0.22986984
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से KZT
0.43578274
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से THB
฿0.02617097
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से TWD
NT$0.02479227
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से AED
د.إ0.00297637
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से CHF
Fr0.0006488
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से HKD
HK$0.00631769
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से AMD
֏0.30989121
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से MAD
.د.م0.00730711
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से MXN
$0.01513326
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से SAR
ريال0.00304125
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से PLN
0.00296015
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से RON
лв0.00351974
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से SEK
kr0.00769639
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से BGN
лв0.00135437
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से HUF
Ft0.27584543
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से CZK
0.01705533
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से KWD
د.ك0.000247355
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से ILS
0.00269252
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से AOA
Kz0.73928327
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से BHD
.د.ب0.000305747
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से BMD
$0.000811
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से DKK
kr0.0051904
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से HNL
L0.02121576
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से MUR
0.03731411
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से NAD
$0.01432226
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से NOK
kr0.00816677
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से NZD
$0.00137059
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से PAB
B/.0.000811
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से PGK
K0.00343053
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से QAR
ر.ق0.00296015
1 EXPERT MONEY(EXPERT) से RSD
дин.0.08144873

EXPERT MONEY संसाधन

EXPERT MONEY को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक EXPERT MONEY वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न EXPERT MONEY

आज EXPERT MONEY (EXPERT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EXPERT प्राइस 0.000811 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EXPERT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EXPERT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000811 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
EXPERT MONEY का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EXPERT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 592.02K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EXPERT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EXPERT की मार्केट में उपलब्ध राशि 729.99M USD है.
EXPERT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EXPERT ने 0.004612809327356288 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EXPERT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EXPERT ने 0.00011434932952296 USD की ATL प्राइस देखी.
EXPERT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EXPERT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 46.50K USD है.
क्या EXPERT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EXPERT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EXPERT का प्राइस का अनुमान देखें.
EXPERT MONEY (EXPERT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

EXPERT-से-USD कैलकुलेटर

राशि

EXPERT
EXPERT
USD
USD

1 EXPERT = 0.000811 USD

EXPERT ट्रेड करें

EXPERTUSDT
$0.000811
-0.49%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस