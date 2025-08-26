EPIKO की अधिक जानकारी

The Epiko लोगो

The Epiko मूल्य(EPIKO)

1 EPIKO से USD लाइव प्राइस:

-5.68%1D
USD
The Epiko (EPIKO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:44:46 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.94%

-5.68%

+46.96%

+46.96%

The Epiko (EPIKO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0011822 है. पिछले 24 घंटों में, EPIKO ने $ 0.0010731 के कम और $ 0.0014599 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EPIKO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03360438444652793 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000256123717200183 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EPIKO में +0.94%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में +46.96% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

The Epiko (EPIKO) मार्केट की जानकारी

No.2542

58.17%

ETH

The Epiko का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 206.32K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 11.94K है. EPIKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 174.53M है, कुल आपूर्ति 300000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 354.66K है.

The Epiko (EPIKO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में The Epiko के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000071193-5.68%
30 दिन$ +0.0003887+48.98%
60 दिन$ +0.000305+34.76%
90 दिन$ -0.0000978-7.65%
The Epiko के मूल्य में आज आया अंतर

आज EPIKO में $ -0.000071193 (-5.68%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

The Epiko के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0003887 (+48.98%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

The Epiko के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर EPIKO में $ +0.000305 (+34.76%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

The Epiko के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0000978 (-7.65%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

The Epiko (EPIKO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब The Epiko प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

The Epiko (EPIKO) क्या है

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

The Epiko MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके The Epiko निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- EPIKO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- The Epiko के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर The Epiko खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

The Epiko प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में The Epiko (EPIKO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके The Epiko (EPIKO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? The Epiko के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब The Epiko प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

The Epiko (EPIKO) टोकन का अर्थशास्त्र

The Epiko (EPIKO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EPIKO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

The Epiko (EPIKO) कैसे खरीदें

क्या आपको The Epiko कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से The Epiko खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

EPIKO लोकल करेंसी में

1 The Epiko(EPIKO) से VND
31.109593
1 The Epiko(EPIKO) से AUD
A$0.001808766
1 The Epiko(EPIKO) से GBP
0.000874828
1 The Epiko(EPIKO) से EUR
0.00100487
1 The Epiko(EPIKO) से USD
$0.0011822
1 The Epiko(EPIKO) से MYR
RM0.004988884
1 The Epiko(EPIKO) से TRY
0.048635708
1 The Epiko(EPIKO) से JPY
¥0.1737834
1 The Epiko(EPIKO) से ARS
ARS$1.576262726
1 The Epiko(EPIKO) से RUB
0.0951671
1 The Epiko(EPIKO) से INR
0.103868092
1 The Epiko(EPIKO) से IDR
Rp19.380324768
1 The Epiko(EPIKO) से KRW
1.644227404
1 The Epiko(EPIKO) से PHP
0.067586374
1 The Epiko(EPIKO) से EGP
￡E.0.057324878
1 The Epiko(EPIKO) से BRL
R$0.006395702
1 The Epiko(EPIKO) से CAD
C$0.001619614
1 The Epiko(EPIKO) से BDT
0.143708232
1 The Epiko(EPIKO) से NGN
1.815965598
1 The Epiko(EPIKO) से COP
$4.76692595
1 The Epiko(EPIKO) से ZAR
R.0.020948584
1 The Epiko(EPIKO) से UAH
0.048718462
1 The Epiko(EPIKO) से VES
Bs0.1702368
1 The Epiko(EPIKO) से CLP
$1.1443696
1 The Epiko(EPIKO) से PKR
Rs0.335082768
1 The Epiko(EPIKO) से KZT
0.635243348
1 The Epiko(EPIKO) से THB
฿0.038267814
1 The Epiko(EPIKO) से TWD
NT$0.036068922
1 The Epiko(EPIKO) से AED
د.إ0.004338674
1 The Epiko(EPIKO) से CHF
Fr0.00094576
1 The Epiko(EPIKO) से HKD
HK$0.009209338
1 The Epiko(EPIKO) से AMD
֏0.451730442
1 The Epiko(EPIKO) से MAD
.د.م0.010651622
1 The Epiko(EPIKO) से MXN
$0.022071674
1 The Epiko(EPIKO) से SAR
ريال0.00443325
1 The Epiko(EPIKO) से PLN
0.00431503
1 The Epiko(EPIKO) से RON
лв0.005130748
1 The Epiko(EPIKO) से SEK
kr0.011219078
1 The Epiko(EPIKO) से BGN
лв0.001974274
1 The Epiko(EPIKO) से HUF
Ft0.402101686
1 The Epiko(EPIKO) से CZK
0.024849844
1 The Epiko(EPIKO) से KWD
د.ك0.000360571
1 The Epiko(EPIKO) से ILS
0.003924904
1 The Epiko(EPIKO) से AOA
Kz1.077658054
1 The Epiko(EPIKO) से BHD
.د.ب0.0004456894
1 The Epiko(EPIKO) से BMD
$0.0011822
1 The Epiko(EPIKO) से DKK
kr0.007554258
1 The Epiko(EPIKO) से HNL
L0.030926352
1 The Epiko(EPIKO) से MUR
0.054286624
1 The Epiko(EPIKO) से NAD
$0.020877652
1 The Epiko(EPIKO) से NOK
kr0.011904754
1 The Epiko(EPIKO) से NZD
$0.001997918
1 The Epiko(EPIKO) से PAB
B/.0.0011822
1 The Epiko(EPIKO) से PGK
K0.005000706
1 The Epiko(EPIKO) से QAR
ر.ق0.00431503
1 The Epiko(EPIKO) से RSD
дин.0.118740168

The Epiko संसाधन

The Epiko को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक The Epiko वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न The Epiko

आज The Epiko (EPIKO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EPIKO प्राइस 0.0011822 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EPIKO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EPIKO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0011822 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
The Epiko का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EPIKO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 206.32K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EPIKO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EPIKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 174.53M USD है.
EPIKO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EPIKO ने 0.03360438444652793 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EPIKO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EPIKO ने 0.000256123717200183 USD की ATL प्राइस देखी.
EPIKO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EPIKO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 11.94K USD है.
क्या EPIKO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EPIKO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EPIKO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:44:46 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

EPIKO-से-USD कैलकुलेटर

राशि

EPIKO
EPIKO
USD
USD

1 EPIKO = 0.0011822 USD

EPIKO ट्रेड करें

EPIKOUSDT
-5.68%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस