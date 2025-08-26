EPIC की अधिक जानकारी

Epic Chain लोगो

Epic Chain मूल्य(EPIC)

1 EPIC से USD लाइव प्राइस:

$2.4529
$2.4529
+1.76%1D
USD
Epic Chain (EPIC) मूल्य का लाइव चार्ट
Epic Chain (EPIC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.18%

+1.76%

-12.08%

-12.08%

Epic Chain (EPIC) रियल-टाइम प्राइस $ 2.4529 है. पिछले 24 घंटों में, EPIC ने $ 2.3609 के कम और $ 2.4803 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EPIC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 74.12620852 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.7252176173070083 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EPIC में +0.18%, 24 घंटों में +1.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Epic Chain (EPIC) मार्केट की जानकारी

No.528

ETH

Epic Chain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.59M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.54M है. EPIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.00M है, कुल आपूर्ति 30000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 73.59M है.

Epic Chain (EPIC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Epic Chain के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.042424+1.76%
30 दिन$ +0.4113+20.14%
60 दिन$ +1.6024+188.40%
90 दिन$ +1.3939+131.62%
Epic Chain के मूल्य में आज आया अंतर

आज EPIC में $ +0.042424 (+1.76%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Epic Chain के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.4113 (+20.14%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Epic Chain के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर EPIC में $ +1.6024 (+188.40%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Epic Chain के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +1.3939 (+131.62%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Epic Chain (EPIC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Epic Chain प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Epic Chain (EPIC) क्या है

Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.

Epic Chain MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Epic Chain निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- EPIC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Epic Chain के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Epic Chain खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Epic Chain प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Epic Chain (EPIC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Epic Chain (EPIC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Epic Chain के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Epic Chain प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Epic Chain (EPIC) टोकन का अर्थशास्त्र

Epic Chain (EPIC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EPIC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Epic Chain (EPIC) कैसे खरीदें

क्या आपको Epic Chain कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Epic Chain खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

EPIC लोकल करेंसी में

1 Epic Chain(EPIC) से VND
64,548.0635
1 Epic Chain(EPIC) से AUD
A$3.728408
1 Epic Chain(EPIC) से GBP
1.815146
1 Epic Chain(EPIC) से EUR
2.084965
1 Epic Chain(EPIC) से USD
$2.4529
1 Epic Chain(EPIC) से MYR
RM10.326709
1 Epic Chain(EPIC) से TRY
100.912306
1 Epic Chain(EPIC) से JPY
¥358.1234
1 Epic Chain(EPIC) से ARS
ARS$3,270.525157
1 Epic Chain(EPIC) से RUB
197.433921
1 Epic Chain(EPIC) से INR
214.996685
1 Epic Chain(EPIC) से IDR
Rp40,211.468976
1 Epic Chain(EPIC) से KRW
3,402.074184
1 Epic Chain(EPIC) से PHP
139.937945
1 Epic Chain(EPIC) से EGP
￡E.118.941121
1 Epic Chain(EPIC) से BRL
R$13.270189
1 Epic Chain(EPIC) से CAD
C$3.360473
1 Epic Chain(EPIC) से BDT
298.174524
1 Epic Chain(EPIC) से NGN
3,767.875161
1 Epic Chain(EPIC) से COP
$9,890.706025
1 Epic Chain(EPIC) से ZAR
R.43.465388
1 Epic Chain(EPIC) से UAH
101.084009
1 Epic Chain(EPIC) से VES
Bs353.2176
1 Epic Chain(EPIC) से CLP
$2,374.4072
1 Epic Chain(EPIC) से PKR
Rs695.249976
1 Epic Chain(EPIC) से KZT
1,318.041286
1 Epic Chain(EPIC) से THB
฿79.155083
1 Epic Chain(EPIC) से TWD
NT$74.985153
1 Epic Chain(EPIC) से AED
د.إ9.002143
1 Epic Chain(EPIC) से CHF
Fr1.96232
1 Epic Chain(EPIC) से HKD
HK$19.108091
1 Epic Chain(EPIC) से AMD
֏937.277619
1 Epic Chain(EPIC) से MAD
.د.م22.100629
1 Epic Chain(EPIC) से MXN
$45.771114
1 Epic Chain(EPIC) से SAR
ريال9.198375
1 Epic Chain(EPIC) से PLN
8.953085
1 Epic Chain(EPIC) से RON
лв10.645586
1 Epic Chain(EPIC) से SEK
kr23.278021
1 Epic Chain(EPIC) से BGN
лв4.096343
1 Epic Chain(EPIC) से HUF
Ft834.304877
1 Epic Chain(EPIC) से CZK
51.584487
1 Epic Chain(EPIC) से KWD
د.ك0.7481345
1 Epic Chain(EPIC) से ILS
8.143628
1 Epic Chain(EPIC) से AOA
Kz2,235.990053
1 Epic Chain(EPIC) से BHD
.د.ب0.9247433
1 Epic Chain(EPIC) से BMD
$2.4529
1 Epic Chain(EPIC) से DKK
kr15.69856
1 Epic Chain(EPIC) से HNL
L64.167864
1 Epic Chain(EPIC) से MUR
112.857929
1 Epic Chain(EPIC) से NAD
$43.318214
1 Epic Chain(EPIC) से NOK
kr24.700703
1 Epic Chain(EPIC) से NZD
$4.145401
1 Epic Chain(EPIC) से PAB
B/.2.4529
1 Epic Chain(EPIC) से PGK
K10.375767
1 Epic Chain(EPIC) से QAR
ر.ق8.953085
1 Epic Chain(EPIC) से RSD
дин.246.344747

Epic Chain संसाधन

Epic Chain को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Epic Chain वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Epic Chain

आज Epic Chain (EPIC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EPIC प्राइस 2.4529 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EPIC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EPIC से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.4529 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Epic Chain का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EPIC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.59M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EPIC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EPIC की मार्केट में उपलब्ध राशि 30.00M USD है.
EPIC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EPIC ने 74.12620852 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EPIC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EPIC ने 0.7252176173070083 USD की ATL प्राइस देखी.
EPIC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EPIC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 1.54M USD है.
क्या EPIC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EPIC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EPIC का प्राइस का अनुमान देखें.
Epic Chain (EPIC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

