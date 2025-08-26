Official Elon Coin (ELONSOL) प्राइस की जानकारी (USD)
Official Elon Coin (ELONSOL) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0011537 है. पिछले 24 घंटों में, ELONSOL ने $ 0.0011078 के कम और $ 0.0012 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ELONSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.010547733704073175 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000673819227438218 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ELONSOL में +0.10%, 24 घंटों में +0.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Official Elon Coin (ELONSOL) मार्केट की जानकारी
No.5224
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 59.51K
$ 59.51K$ 59.51K
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
0.00
0.00 0.00
999,920,591
999,920,591 999,920,591
SOL
Official Elon Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.51K है. ELONSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 999920591 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.15M है.
Official Elon Coin (ELONSOL) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Official Elon Coin के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.000004018
+0.35%
30 दिन
$ +0.0001071
+10.23%
60 दिन
$ +0.0002138
+22.74%
90 दिन
$ +0.0004427
+62.26%
Official Elon Coin के मूल्य में आज आया अंतर
आज ELONSOL में $ +0.000004018 (+0.35%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Official Elon Coin के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.0001071 (+10.23%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Official Elon Coin के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ELONSOL में $ +0.0002138 (+22.74%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Official Elon Coin के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0004427 (+62.26%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Official Elon Coin (ELONSOL) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Official Elon Coin (ELONSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ELONSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Official Elon Coin (ELONSOL) कैसे खरीदें
