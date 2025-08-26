ELK की अधिक जानकारी

Elk Finance लोगो

Elk Finance मूल्य(ELK)

1 ELK से USD लाइव प्राइस:

$0.03206
$0.03206$0.03206
0.00%1D
USD
Elk Finance (ELK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:26:48 (UTC+8)

Elk Finance (ELK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03206
$ 0.03206$ 0.03206
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03231
$ 0.03231$ 0.03231
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03206
$ 0.03206$ 0.03206

$ 0.03231
$ 0.03231$ 0.03231

$ 5.614785990043493
$ 5.614785990043493$ 5.614785990043493

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

+3.95%

+3.95%

Elk Finance (ELK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.03206 है. पिछले 24 घंटों में, ELK ने $ 0.03206 के कम और $ 0.03231 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ELK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.614785990043493 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ELK में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Elk Finance (ELK) मार्केट की जानकारी

No.5560

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.82
$ 3.82$ 3.82

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

0.00
0.00 0.00

42,424,242
42,424,242 42,424,242

42,424,242
42,424,242 42,424,242

0.00%

AVAX_CCHAIN

Elk Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.82 है. ELK की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 42424242 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.36M है.

Elk Finance (ELK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Elk Finance के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ +0.00123+3.98%
60 दिन$ +0.00284+9.71%
90 दिन$ -0.00157-4.67%
Elk Finance के मूल्य में आज आया अंतर

आज ELK में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Elk Finance के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00123 (+3.98%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Elk Finance के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर ELK में $ +0.00284 (+9.71%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Elk Finance के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00157 (-4.67%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Elk Finance (ELK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Elk Finance प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Elk Finance (ELK) क्या है

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Elk Finance MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Elk Finance निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- ELK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Elk Finance के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Elk Finance खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Elk Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Elk Finance (ELK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Elk Finance (ELK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Elk Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Elk Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Elk Finance (ELK) टोकन का अर्थशास्त्र

Elk Finance (ELK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ELK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Elk Finance (ELK) कैसे खरीदें

क्या आपको Elk Finance कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Elk Finance खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

ELK लोकल करेंसी में

1 Elk Finance(ELK) से VND
843.6589
1 Elk Finance(ELK) से AUD
A$0.0487312
1 Elk Finance(ELK) से GBP
0.0237244
1 Elk Finance(ELK) से EUR
0.027251
1 Elk Finance(ELK) से USD
$0.03206
1 Elk Finance(ELK) से MYR
RM0.1349726
1 Elk Finance(ELK) से TRY
1.3189484
1 Elk Finance(ELK) से JPY
¥4.71282
1 Elk Finance(ELK) से ARS
ARS$42.7465598
1 Elk Finance(ELK) से RUB
2.5805094
1 Elk Finance(ELK) से INR
2.8129444
1 Elk Finance(ELK) से IDR
Rp525.5736864
1 Elk Finance(ELK) से KRW
44.5274928
1 Elk Finance(ELK) से PHP
1.829023
1 Elk Finance(ELK) से EGP
￡E.1.5545894
1 Elk Finance(ELK) से BRL
R$0.1734446
1 Elk Finance(ELK) से CAD
C$0.0439222
1 Elk Finance(ELK) से BDT
3.8972136
1 Elk Finance(ELK) से NGN
49.2470454
1 Elk Finance(ELK) से COP
$129.273935
1 Elk Finance(ELK) से ZAR
R.0.5681032
1 Elk Finance(ELK) से UAH
1.3211926
1 Elk Finance(ELK) से VES
Bs4.61664
1 Elk Finance(ELK) से CLP
$31.03408
1 Elk Finance(ELK) से PKR
Rs9.0870864
1 Elk Finance(ELK) से KZT
17.2271204
1 Elk Finance(ELK) से THB
฿1.0368204
1 Elk Finance(ELK) से TWD
NT$0.9787918
1 Elk Finance(ELK) से AED
د.إ0.1176602
1 Elk Finance(ELK) से CHF
Fr0.025648
1 Elk Finance(ELK) से HKD
HK$0.2497474
1 Elk Finance(ELK) से AMD
֏12.2504466
1 Elk Finance(ELK) से MAD
.د.م0.2888606
1 Elk Finance(ELK) से MXN
$0.5985602
1 Elk Finance(ELK) से SAR
ريال0.120225
1 Elk Finance(ELK) से PLN
0.117019
1 Elk Finance(ELK) से RON
лв0.1391404
1 Elk Finance(ELK) से SEK
kr0.3042494
1 Elk Finance(ELK) से BGN
лв0.0535402
1 Elk Finance(ELK) से HUF
Ft10.9045678
1 Elk Finance(ELK) से CZK
0.6742218
1 Elk Finance(ELK) से KWD
د.ك0.0097783
1 Elk Finance(ELK) से ILS
0.1064392
1 Elk Finance(ELK) से AOA
Kz29.2249342
1 Elk Finance(ELK) से BHD
.د.ب0.01205456
1 Elk Finance(ELK) से BMD
$0.03206
1 Elk Finance(ELK) से DKK
kr0.205184
1 Elk Finance(ELK) से HNL
L0.8386896
1 Elk Finance(ELK) से MUR
1.4760424
1 Elk Finance(ELK) से NAD
$0.5661796
1 Elk Finance(ELK) से NOK
kr0.3228442
1 Elk Finance(ELK) से NZD
$0.0541814
1 Elk Finance(ELK) से PAB
B/.0.03206
1 Elk Finance(ELK) से PGK
K0.1356138
1 Elk Finance(ELK) से QAR
ر.ق0.117019
1 Elk Finance(ELK) से RSD
дин.3.220427

Elk Finance संसाधन

Elk Finance को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Elk Finance वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Elk Finance

आज Elk Finance (ELK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ELK प्राइस 0.03206 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ELK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ELK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03206 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Elk Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ELK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ELK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ELK की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
ELK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ELK ने 5.614785990043493 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ELK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ELK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ELK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ELK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 3.82 USD है.
क्या ELK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ELK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ELK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:26:48 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

ELK-से-USD कैलकुलेटर

राशि

ELK
ELK
USD
USD

1 ELK = 0.03206 USD

ELK ट्रेड करें

ELKUSDT
$0.03206
$0.03206$0.03206
0.00%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस