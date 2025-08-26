DYP की अधिक जानकारी

Dypius लोगो

Dypius मूल्य(DYP)

1 DYP से USD लाइव प्राइस:

$0.00546
$0.00546$0.00546
-2.67%1D
USD
Dypius (DYP) मूल्य का लाइव चार्ट
2025-08-29 10:57:53 (UTC+8)

Dypius (DYP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00536
$ 0.00536$ 0.00536
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00561
$ 0.00561$ 0.00561
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00536
$ 0.00536$ 0.00536

$ 0.00561
$ 0.00561$ 0.00561

$ 0.107288583089982
$ 0.107288583089982$ 0.107288583089982

$ 0.004243522380848766
$ 0.004243522380848766$ 0.004243522380848766

-0.19%

-2.67%

+8.56%

+8.56%

Dypius (DYP) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00545 है. पिछले 24 घंटों में, DYP ने $ 0.00536 के कम और $ 0.00561 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DYP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.107288583089982 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.004243522380848766 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DYP में -0.19%, 24 घंटों में -2.67%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.56% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dypius (DYP) मार्केट की जानकारी

No.2141

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

$ 61.60K
$ 61.60K$ 61.60K

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

184.26M
184.26M 184.26M

229,926,862
229,926,862 229,926,862

ETH

Dypius का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.60K है. DYP की मार्केट में उपलब्ध राशि 184.26M है, कुल आपूर्ति 229926862 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.25M है.

Dypius (DYP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Dypius के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0001498-2.67%
30 दिन$ -0.00371-40.51%
60 दिन$ -0.00232-29.86%
90 दिन$ -0.00064-10.51%
Dypius के मूल्य में आज आया अंतर

आज DYP में $ -0.0001498 (-2.67%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Dypius के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00371 (-40.51%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Dypius के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DYP में $ -0.00232 (-29.86%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Dypius के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00064 (-10.51%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Dypius (DYP) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Dypius प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Dypius (DYP) क्या है

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

Dypius MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Dypius निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DYP की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Dypius के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Dypius खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Dypius प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dypius (DYP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dypius (DYP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dypius के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dypius प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Dypius (DYP) टोकन का अर्थशास्त्र

Dypius (DYP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DYP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Dypius (DYP) कैसे खरीदें

क्या आपको Dypius कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Dypius खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DYP लोकल करेंसी में

Dypius संसाधन

Dypius को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Dypius वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Dypius

आज Dypius (DYP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DYP प्राइस 0.00545 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DYP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DYP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00545 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dypius का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DYP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.00M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DYP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DYP की मार्केट में उपलब्ध राशि 184.26M USD है.
DYP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DYP ने 0.107288583089982 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DYP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DYP ने 0.004243522380848766 USD की ATL प्राइस देखी.
DYP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DYP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 61.60K USD है.
क्या DYP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DYP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DYP का प्राइस का अनुमान देखें.
2025-08-29 10:57:53 (UTC+8)

