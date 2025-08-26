DUSK की अधिक जानकारी

Dusk Network लोगो

Dusk Network मूल्य(DUSK)

1 DUSK से USD लाइव प्राइस:

$0.06631
$0.06631$0.06631
-1.11%1D
USD
Dusk Network (DUSK) मूल्य का लाइव चार्ट
Dusk Network (DUSK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.06538
$ 0.06538$ 0.06538
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.06838
$ 0.06838$ 0.06838
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.06538
$ 0.06538$ 0.06538

$ 0.06838
$ 0.06838$ 0.06838

$ 1.1657160542174692
$ 1.1657160542174692$ 1.1657160542174692

$ 0.01105859193
$ 0.01105859193$ 0.01105859193

-1.20%

-1.11%

+2.91%

+2.91%

Dusk Network (DUSK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.06631 है. पिछले 24 घंटों में, DUSK ने $ 0.06538 के कम और $ 0.06838 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DUSK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.1657160542174692 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01105859193 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DUSK में -1.20%, 24 घंटों में -1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dusk Network (DUSK) मार्केट की जानकारी

No.735

$ 32.21M
$ 32.21M$ 32.21M

$ 456.33K
$ 456.33K$ 456.33K

$ 66.31M
$ 66.31M$ 66.31M

485.70M
485.70M 485.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

48.56%

ETH

Dusk Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.21M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 456.33K है. DUSK की मार्केट में उपलब्ध राशि 485.70M है, कुल आपूर्ति 500000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 66.31M है.

Dusk Network (DUSK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Dusk Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0007443-1.11%
30 दिन$ -0.00055-0.83%
60 दिन$ +0.0124+23.00%
90 दिन$ -0.00201-2.95%
Dusk Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज DUSK में $ -0.0007443 (-1.11%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Dusk Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00055 (-0.83%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Dusk Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DUSK में $ +0.0124 (+23.00%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Dusk Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00201 (-2.95%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Dusk Network (DUSK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Dusk Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Dusk Network (DUSK) क्या है

Dusk Network is a privacy-oriented blockchain protocol featuring a Segregated Byzantine Agreement to provide privacy, programmability, and contract auditability.

Dusk Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Dusk Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DUSK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Dusk Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Dusk Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Dusk Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dusk Network (DUSK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dusk Network (DUSK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dusk Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dusk Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Dusk Network (DUSK) टोकन का अर्थशास्त्र

Dusk Network (DUSK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DUSK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Dusk Network (DUSK) कैसे खरीदें

क्या आपको Dusk Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Dusk Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DUSK लोकल करेंसी में

1 Dusk Network(DUSK) से VND
1,744.94765
1 Dusk Network(DUSK) से AUD
A$0.1014543
1 Dusk Network(DUSK) से GBP
0.0490694
1 Dusk Network(DUSK) से EUR
0.0563635
1 Dusk Network(DUSK) से USD
$0.06631
1 Dusk Network(DUSK) से MYR
RM0.2798282
1 Dusk Network(DUSK) से TRY
2.7279934
1 Dusk Network(DUSK) से JPY
¥9.74757
1 Dusk Network(DUSK) से ARS
ARS$88.4131123
1 Dusk Network(DUSK) से RUB
5.337955
1 Dusk Network(DUSK) से INR
5.8259966
1 Dusk Network(DUSK) से IDR
Rp1,087.0490064
1 Dusk Network(DUSK) से KRW
92.2252742
1 Dusk Network(DUSK) से PHP
3.7909427
1 Dusk Network(DUSK) से EGP
￡E.3.2153719
1 Dusk Network(DUSK) से BRL
R$0.3587371
1 Dusk Network(DUSK) से CAD
C$0.0908447
1 Dusk Network(DUSK) से BDT
8.0606436
1 Dusk Network(DUSK) से NGN
101.8581279
1 Dusk Network(DUSK) से COP
$267.3784975
1 Dusk Network(DUSK) से ZAR
R.1.1750132
1 Dusk Network(DUSK) से UAH
2.7326351
1 Dusk Network(DUSK) से VES
Bs9.54864
1 Dusk Network(DUSK) से CLP
$64.18808
1 Dusk Network(DUSK) से PKR
Rs18.7949064
1 Dusk Network(DUSK) से KZT
35.6310154
1 Dusk Network(DUSK) से THB
฿2.1464547
1 Dusk Network(DUSK) से TWD
NT$2.0231181
1 Dusk Network(DUSK) से AED
د.إ0.2433577
1 Dusk Network(DUSK) से CHF
Fr0.053048
1 Dusk Network(DUSK) से HKD
HK$0.5165549
1 Dusk Network(DUSK) से AMD
֏25.3377141
1 Dusk Network(DUSK) से MAD
.د.م0.5974531
1 Dusk Network(DUSK) से MXN
$1.2380077
1 Dusk Network(DUSK) से SAR
ريال0.2486625
1 Dusk Network(DUSK) से PLN
0.2420315
1 Dusk Network(DUSK) से RON
лв0.2877854
1 Dusk Network(DUSK) से SEK
kr0.6292819
1 Dusk Network(DUSK) से BGN
лв0.1107377
1 Dusk Network(DUSK) से HUF
Ft22.5540203
1 Dusk Network(DUSK) से CZK
1.3938362
1 Dusk Network(DUSK) से KWD
د.ك0.02022455
1 Dusk Network(DUSK) से ILS
0.2201492
1 Dusk Network(DUSK) से AOA
Kz60.4462067
1 Dusk Network(DUSK) से BHD
.د.ب0.02499887
1 Dusk Network(DUSK) से BMD
$0.06631
1 Dusk Network(DUSK) से DKK
kr0.4237209
1 Dusk Network(DUSK) से HNL
L1.7346696
1 Dusk Network(DUSK) से MUR
3.0449552
1 Dusk Network(DUSK) से NAD
$1.1710346
1 Dusk Network(DUSK) से NOK
kr0.6677417
1 Dusk Network(DUSK) से NZD
$0.1120639
1 Dusk Network(DUSK) से PAB
B/.0.06631
1 Dusk Network(DUSK) से PGK
K0.2804913
1 Dusk Network(DUSK) से QAR
ر.ق0.2420315
1 Dusk Network(DUSK) से RSD
дин.6.6601764

Dusk Network संसाधन

Dusk Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Dusk Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Dusk Network

आज Dusk Network (DUSK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DUSK प्राइस 0.06631 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DUSK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DUSK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.06631 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dusk Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DUSK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.21M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DUSK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DUSK की मार्केट में उपलब्ध राशि 485.70M USD है.
DUSK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DUSK ने 1.1657160542174692 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DUSK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DUSK ने 0.01105859193 USD की ATL प्राइस देखी.
DUSK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DUSK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 456.33K USD है.
क्या DUSK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DUSK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DUSK का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

