Deeper Network लोगो

Deeper Network मूल्य(DPR)

1 DPR से USD लाइव प्राइस:

$0.0003075
$0.0003075$0.0003075
+0.32%1D
USD
Deeper Network (DPR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:56:54 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0003032
$ 0.0003032$ 0.0003032
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0003102
$ 0.0003102$ 0.0003102
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0003032
$ 0.0003032$ 0.0003032

$ 0.0003102
$ 0.0003102$ 0.0003102

$ 0.33995451
$ 0.33995451$ 0.33995451

$ 0.000172676790509784
$ 0.000172676790509784$ 0.000172676790509784

-0.07%

+0.32%

-2.49%

-2.49%

Deeper Network (DPR) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0003096 है. पिछले 24 घंटों में, DPR ने $ 0.0003032 के कम और $ 0.0003102 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DPR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.33995451 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000172676790509784 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DPR में -0.07%, 24 घंटों में +0.32%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Deeper Network (DPR) मार्केट की जानकारी

No.2137

$ 982.58K
$ 982.58K$ 982.58K

$ 199.51K
$ 199.51K$ 199.51K

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

3.17B
3.17B 3.17B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,967,141,302.00769
9,967,141,302.00769 9,967,141,302.00769

31.73%

2021-04-10 00:00:00

ETH

Deeper Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 982.58K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 199.51K है. DPR की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.17B है, कुल आपूर्ति 9967141302.00769 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.10M है.

Deeper Network (DPR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Deeper Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000000981+0.32%
30 दिन$ -0.000454-59.46%
60 दिन$ -0.0005944-65.76%
90 दिन$ -0.0010274-76.85%
Deeper Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज DPR में $ +0.000000981 (+0.32%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Deeper Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000454 (-59.46%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Deeper Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DPR में $ -0.0005944 (-65.76%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Deeper Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0010274 (-76.85%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Deeper Network (DPR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Deeper Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Deeper Network (DPR) क्या है

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Deeper Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Deeper Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DPR की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Deeper Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Deeper Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Deeper Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Deeper Network (DPR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Deeper Network (DPR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Deeper Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Deeper Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Deeper Network (DPR) टोकन का अर्थशास्त्र

Deeper Network (DPR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DPR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Deeper Network (DPR) कैसे खरीदें

क्या आपको Deeper Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Deeper Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DPR लोकल करेंसी में

1 Deeper Network(DPR) से VND
8.147124
1 Deeper Network(DPR) से AUD
A$0.000470592
1 Deeper Network(DPR) से GBP
0.000229104
1 Deeper Network(DPR) से EUR
0.00026316
1 Deeper Network(DPR) से USD
$0.0003096
1 Deeper Network(DPR) से MYR
RM0.001303416
1 Deeper Network(DPR) से TRY
0.012736944
1 Deeper Network(DPR) से JPY
¥0.0452016
1 Deeper Network(DPR) से ARS
ARS$0.412798968
1 Deeper Network(DPR) से RUB
0.024919704
1 Deeper Network(DPR) से INR
0.02713644
1 Deeper Network(DPR) से IDR
Rp5.075409024
1 Deeper Network(DPR) से KRW
0.429402816
1 Deeper Network(DPR) से PHP
0.01766268
1 Deeper Network(DPR) से EGP
￡E.0.015012504
1 Deeper Network(DPR) से BRL
R$0.001674936
1 Deeper Network(DPR) से CAD
C$0.000424152
1 Deeper Network(DPR) से BDT
0.037634976
1 Deeper Network(DPR) से NGN
0.475573464
1 Deeper Network(DPR) से COP
$1.2483846
1 Deeper Network(DPR) से ZAR
R.0.005486112
1 Deeper Network(DPR) से UAH
0.012758616
1 Deeper Network(DPR) से VES
Bs0.0445824
1 Deeper Network(DPR) से CLP
$0.2996928
1 Deeper Network(DPR) से PKR
Rs0.087753024
1 Deeper Network(DPR) से KZT
0.166360464
1 Deeper Network(DPR) से THB
฿0.009990792
1 Deeper Network(DPR) से TWD
NT$0.009464472
1 Deeper Network(DPR) से AED
د.إ0.001136232
1 Deeper Network(DPR) से CHF
Fr0.00024768
1 Deeper Network(DPR) से HKD
HK$0.002411784
1 Deeper Network(DPR) से AMD
֏0.118301256
1 Deeper Network(DPR) से MAD
.د.م0.002789496
1 Deeper Network(DPR) से MXN
$0.005777136
1 Deeper Network(DPR) से SAR
ريال0.001161
1 Deeper Network(DPR) से PLN
0.00113004
1 Deeper Network(DPR) से RON
лв0.001343664
1 Deeper Network(DPR) से SEK
kr0.002938104
1 Deeper Network(DPR) से BGN
лв0.000517032
1 Deeper Network(DPR) से HUF
Ft0.105304248
1 Deeper Network(DPR) से CZK
0.006510888
1 Deeper Network(DPR) से KWD
د.ك0.000094428
1 Deeper Network(DPR) से ILS
0.001027872
1 Deeper Network(DPR) से AOA
Kz0.282222072
1 Deeper Network(DPR) से BHD
.د.ب0.0001167192
1 Deeper Network(DPR) से BMD
$0.0003096
1 Deeper Network(DPR) से DKK
kr0.00198144
1 Deeper Network(DPR) से HNL
L0.008099136
1 Deeper Network(DPR) से MUR
0.014244696
1 Deeper Network(DPR) से NAD
$0.005467536
1 Deeper Network(DPR) से NOK
kr0.003117672
1 Deeper Network(DPR) से NZD
$0.000523224
1 Deeper Network(DPR) से PAB
B/.0.0003096
1 Deeper Network(DPR) से PGK
K0.001309608
1 Deeper Network(DPR) से QAR
ر.ق0.00113004
1 Deeper Network(DPR) से RSD
дин.0.031093128

Deeper Network संसाधन

Deeper Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Deeper Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Deeper Network

आज Deeper Network (DPR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DPR प्राइस 0.0003096 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DPR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DPR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0003096 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Deeper Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DPR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 982.58K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DPR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DPR की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.17B USD है.
DPR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DPR ने 0.33995451 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DPR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DPR ने 0.000172676790509784 USD की ATL प्राइस देखी.
DPR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DPR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 199.51K USD है.
क्या DPR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DPR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DPR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:56:54 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

DPR-से-USD कैलकुलेटर

राशि

DPR
DPR
USD
USD

1 DPR = 0.0003096 USD

DPR ट्रेड करें

DPRUSDT
$0.0003075
$0.0003075$0.0003075
+0.72%

