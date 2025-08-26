DarkShield Games (DKS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00002493 है. पिछले 24 घंटों में, DKS ने $ 0.00002451 के कम और $ 0.00002869 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DKS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.11068648495285907 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000020248895995163 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DKS में +0.08%, 24 घंटों में +0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.16% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DarkShield Games (DKS) मार्केट की जानकारी
No.4653
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 52.92K
$ 52.92K$ 52.92K
$ 73.81K
$ 73.81K$ 73.81K
0.00
0.00 0.00
2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000
2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000
0.00%
BSC
DarkShield Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 52.92K है. DKS की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 2960503000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 73.81K है.
DarkShield Games (DKS) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DarkShield Games के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00000001
+0.04%
30 दिन
$ -0.00001637
-39.64%
60 दिन
$ -0.00001412
-36.16%
90 दिन
$ -0.00001434
-36.52%
DarkShield Games के मूल्य में आज आया अंतर
आज DKS में $ +0.00000001 (+0.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
DarkShield Games के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00001637 (-39.64%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
DarkShield Games के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DKS में $ -0.00001412 (-36.16%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
DarkShield Games के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00001434 (-36.52%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
DarkShield Games (DKS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research.
All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.
DarkShield Games MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है.
इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं: - DKS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं. - DarkShield Games के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.
हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर DarkShield Games खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.
DarkShield Games प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DarkShield Games (DKS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DarkShield Games (DKS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DarkShield Games के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
DarkShield Games (DKS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DKS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
DarkShield Games (DKS) कैसे खरीदें
क्या आपको DarkShield Games कैसे खरीदें जानना है?
