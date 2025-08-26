DecentralGPT (DGC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00001179 है. पिछले 24 घंटों में, DGC ने $ 0.00001152 के कम और $ 0.00001704 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DGC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000078469340387758 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000011669903639847 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DGC में -2.57%, 24 घंटों में -12.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -70.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DecentralGPT (DGC) मार्केट की जानकारी
No.1840
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
$ 77.63K
$ 77.63K$ 77.63K
$ 11.79M
$ 11.79M$ 11.79M
157.20B
157.20B 157.20B
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000
15.72%
BSC
DecentralGPT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.85M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 77.63K है. DGC की मार्केट में उपलब्ध राशि 157.20B है, कुल आपूर्ति 1000000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.79M है.
DecentralGPT (DGC) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DecentralGPT के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0000017397
-12.83%
30 दिन
$ +0.00000179
+17.90%
60 दिन
$ +0.00000179
+17.90%
90 दिन
$ +0.00000179
+17.90%
DecentralGPT के मूल्य में आज आया अंतर
आज DGC में $ -0.0000017397 (-12.83%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
DecentralGPT के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00000179 (+17.90%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
DecentralGPT के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DGC में $ +0.00000179 (+17.90%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
DecentralGPT के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.00000179 (+17.90%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
DecentralGPT (DGC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
DecentralGPT is the world's first decentralized large language model (LLM) inference network. It aims to break the monopoly on AI computing power and build a secure, privacy-preserving, democratic, transparent, and universally accessible general artificial intelligence (AGI) platform. It supports a wide range of open-source and closed-source models, delivers high-performance AI inference services at significantly lower costs, and runs on a globally distributed GPU network, enabling truly decentralized AI.
DecentralGPT प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DecentralGPT (DGC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DecentralGPT (DGC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DecentralGPT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
DecentralGPT (DGC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DGC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
