DF Capital DAO (DFC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0301 है. पिछले 24 घंटों में, DFC ने $ 0.025 के कम और $ 0.0307 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DFC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.9396355203834914 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.019879577606559423 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DFC में +0.66%, 24 घंटों में +0.66%, तथा पिछले 7 दिनों में -19.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DF Capital DAO (DFC) मार्केट की जानकारी
No.2230
$ 799.55K
$ 799.55K$ 799.55K
$ 99.69K
$ 99.69K$ 99.69K
$ 6.02M
$ 6.02M$ 6.02M
26.56M
26.56M 26.56M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
199,999,999
199,999,999 199,999,999
13.28%
TONCOIN
DF Capital DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 799.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.69K है. DFC की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.56M है, कुल आपूर्ति 199999999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.02M है.
DF Capital DAO (DFC) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DF Capital DAO के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.000197
+0.66%
30 दिन
$ -0.0205
-40.52%
60 दिन
$ -0.0229
-43.21%
90 दिन
$ -0.0405
-57.37%
DF Capital DAO के मूल्य में आज आया अंतर
आज DFC में $ +0.000197 (+0.66%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
DF Capital DAO के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0205 (-40.52%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
DF Capital DAO के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DFC में $ -0.0229 (-43.21%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
DF Capital DAO के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0405 (-57.37%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
DF Capital DAO (DFC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.
DF Capital DAO प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DF Capital DAO (DFC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DF Capital DAO (DFC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DF Capital DAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
DF Capital DAO (DFC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DFC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
