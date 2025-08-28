DETF की अधिक जानकारी

Decentralized ETF लोगो

Decentralized ETF मूल्य(DETF)

1 DETF से USD लाइव प्राइस:

$0.001077
$0.001077$0.001077
-15.66%1D
USD
Decentralized ETF (DETF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:48:14 (UTC+8)

Decentralized ETF (DETF) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0.000833
$ 0.000833
$ 0.000833$ 0.000833
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00261
$ 0.00261$ 0.00261
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000833
$ 0.000833$ 0.000833

$ 0.00261
$ 0.00261$ 0.00261

$ 0.2081073090717489
$ 0.2081073090717489$ 0.2081073090717489

$ 0.001094195585506197
$ 0.001094195585506197$ 0.001094195585506197

-0.47%

-15.65%

-59.23%

-59.23%

Decentralized ETF (DETF) रियल-टाइम प्राइस $ 0.001079 है. पिछले 24 घंटों में, DETF ने $ 0.000833 के कम और $ 0.00261 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DETF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.2081073090717489 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.001094195585506197 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DETF में -0.47%, 24 घंटों में -15.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -59.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Decentralized ETF (DETF) मार्केट की जानकारी

No.7611

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.04K
$ 59.04K$ 59.04K

$ 107.90K
$ 107.90K$ 107.90K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

Decentralized ETF का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.04K है. DETF की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 107.90K है.

Decentralized ETF (DETF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Decentralized ETF के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00019997-15.65%
30 दिन$ -0.00301-73.62%
60 दिन$ -0.003129-74.36%
90 दिन$ -0.003695-77.40%
Decentralized ETF के मूल्य में आज आया अंतर

आज DETF में $ -0.00019997 (-15.65%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Decentralized ETF के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00301 (-73.62%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Decentralized ETF के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DETF में $ -0.003129 (-74.36%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Decentralized ETF के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.003695 (-77.40%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Decentralized ETF (DETF) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Decentralized ETF प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Decentralized ETF (DETF) क्या है

D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.

Decentralized ETF MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Decentralized ETF निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DETF की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Decentralized ETF के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Decentralized ETF खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Decentralized ETF प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Decentralized ETF (DETF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Decentralized ETF (DETF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Decentralized ETF के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Decentralized ETF प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Decentralized ETF (DETF) टोकन का अर्थशास्त्र

Decentralized ETF (DETF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DETF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Decentralized ETF (DETF) कैसे खरीदें

क्या आपको Decentralized ETF कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Decentralized ETF खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DETF लोकल करेंसी में

1 Decentralized ETF(DETF) से VND
28.393885
1 Decentralized ETF(DETF) से AUD
A$0.00165087
1 Decentralized ETF(DETF) से GBP
0.00079846
1 Decentralized ETF(DETF) से EUR
0.00091715
1 Decentralized ETF(DETF) से USD
$0.001079
1 Decentralized ETF(DETF) से MYR
RM0.00455338
1 Decentralized ETF(DETF) से TRY
0.04439006
1 Decentralized ETF(DETF) से JPY
¥0.158613
1 Decentralized ETF(DETF) से ARS
ARS$1.43866307
1 Decentralized ETF(DETF) से RUB
0.08674081
1 Decentralized ETF(DETF) से INR
0.09483331
1 Decentralized ETF(DETF) से IDR
Rp17.68852176
1 Decentralized ETF(DETF) से KRW
1.50069478
1 Decentralized ETF(DETF) से PHP
0.06168643
1 Decentralized ETF(DETF) से EGP
￡E.0.05239624
1 Decentralized ETF(DETF) से BRL
R$0.00583739
1 Decentralized ETF(DETF) से CAD
C$0.00147823
1 Decentralized ETF(DETF) से BDT
0.13116324
1 Decentralized ETF(DETF) से NGN
1.65744111
1 Decentralized ETF(DETF) से COP
$4.35079775
1 Decentralized ETF(DETF) से ZAR
R.0.01917383
1 Decentralized ETF(DETF) से UAH
0.04446559
1 Decentralized ETF(DETF) से VES
Bs0.155376
1 Decentralized ETF(DETF) से CLP
$1.044472
1 Decentralized ETF(DETF) से PKR
Rs0.30583176
1 Decentralized ETF(DETF) से KZT
0.57978986
1 Decentralized ETF(DETF) से THB
฿0.03492723
1 Decentralized ETF(DETF) से TWD
NT$0.03297424
1 Decentralized ETF(DETF) से AED
د.إ0.00395993
1 Decentralized ETF(DETF) से CHF
Fr0.0008632
1 Decentralized ETF(DETF) से HKD
HK$0.00840541
1 Decentralized ETF(DETF) से AMD
֏0.41229669
1 Decentralized ETF(DETF) से MAD
.د.م0.00972179
1 Decentralized ETF(DETF) से MXN
$0.02015572
1 Decentralized ETF(DETF) से SAR
ريال0.00404625
1 Decentralized ETF(DETF) से PLN
0.00393835
1 Decentralized ETF(DETF) से RON
лв0.00468286
1 Decentralized ETF(DETF) से SEK
kr0.01022892
1 Decentralized ETF(DETF) से BGN
лв0.00180193
1 Decentralized ETF(DETF) से HUF
Ft0.36712975
1 Decentralized ETF(DETF) से CZK
0.02266979
1 Decentralized ETF(DETF) से KWD
د.ك0.000329095
1 Decentralized ETF(DETF) से ILS
0.00358228
1 Decentralized ETF(DETF) से AOA
Kz0.98358403
1 Decentralized ETF(DETF) से BHD
.د.ب0.000406783
1 Decentralized ETF(DETF) से BMD
$0.001079
1 Decentralized ETF(DETF) से DKK
kr0.00689481
1 Decentralized ETF(DETF) से HNL
L0.02822664
1 Decentralized ETF(DETF) से MUR
0.04954768
1 Decentralized ETF(DETF) से NAD
$0.01905514
1 Decentralized ETF(DETF) से NOK
kr0.01086553
1 Decentralized ETF(DETF) से NZD
$0.00182351
1 Decentralized ETF(DETF) से PAB
B/.0.001079
1 Decentralized ETF(DETF) से PGK
K0.00456417
1 Decentralized ETF(DETF) से QAR
ر.ق0.00393835
1 Decentralized ETF(DETF) से RSD
дин.0.10840713

Decentralized ETF संसाधन

Decentralized ETF को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Decentralized ETF वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Decentralized ETF

आज Decentralized ETF (DETF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DETF प्राइस 0.001079 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DETF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DETF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001079 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Decentralized ETF का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DETF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DETF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DETF की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
DETF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DETF ने 0.2081073090717489 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DETF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DETF ने 0.001094195585506197 USD की ATL प्राइस देखी.
DETF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DETF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 59.04K USD है.
क्या DETF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DETF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DETF का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:48:14 (UTC+8)

Decentralized ETF (DETF) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

