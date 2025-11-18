Delabs Games मूल्य(DELABS)
आज Delabs Games (DELABS) का लाइव मूल्य $ 0.004966 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.48% का बदलाव आया है. मौजूदा DELABS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.004966 प्रति DELABS है.
$ 3.73M के मार्केट कैप के अनुसार Delabs Games करेंसी की रैंक #1482 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 750.30M DELABS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DELABS की ट्रेडिंग $ 0.004672 (निम्न) और $ 0.004997 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.02049703623689548 और सबसे निम्न स्तर $ 0.004872928246398874 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DELABS में पिछले एक घंटे में +0.26% और पिछले 7 दिनों में -8.25% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.57K तक पहुँच गया.
Delabs Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.73M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.57K है. DELABS की मार्केट में उपलब्ध राशि 750.30M है, कुल आपूर्ति 3000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.90M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Delabs Games के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00002395
|-0.48%
|30 दिन
|$ -0.002551
|-33.94%
|60 दिन
|$ -0.004005
|-44.65%
|90 दिन
|$ -0.006214
|-55.59%
आज DELABS में $ -0.00002395 (-0.48%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.002551 (-33.94%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DELABS में $ -0.004005 (-44.65%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.006214 (-55.59%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Delabs Games (DELABS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Delabs Games प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Delabs Games के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Delabs Games के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर DELABS की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Delabs Games खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Delabs Games (DELABS) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
Delabs Games का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर Delabs Games (DELABS) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.
Delabs Games को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
लीवरेज के साथ DELABS पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर DELABS USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.
स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Delabs Games का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.
