DeFrogs लोगो

DeFrogs मूल्य(DEFROGS)

1 DEFROGS से USD लाइव प्राइस:

$69.53
$69.53$69.53
+2.64%1D
USD
DeFrogs (DEFROGS) मूल्य का लाइव चार्ट
DeFrogs (DEFROGS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 63.43
$ 63.43$ 63.43
24 घंटे में न्यूनतम
$ 71.23
$ 71.23$ 71.23
24 घंटे में उच्चतम

$ 63.43
$ 63.43$ 63.43

$ 71.23
$ 71.23$ 71.23

$ 3,987.9679942151242
$ 3,987.9679942151242$ 3,987.9679942151242

$ 1.4698512303225224
$ 1.4698512303225224$ 1.4698512303225224

-0.26%

+2.64%

-14.66%

-14.66%

DeFrogs (DEFROGS) रियल-टाइम प्राइस $ 69.55 है. पिछले 24 घंटों में, DEFROGS ने $ 63.43 के कम और $ 71.23 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEFROGS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3,987.9679942151242 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.4698512303225224 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEFROGS में -0.26%, 24 घंटों में +2.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DeFrogs (DEFROGS) मार्केट की जानकारी

No.2200

$ 695.50K
$ 695.50K$ 695.50K

$ 99.84K
$ 99.84K$ 99.84K

$ 695.50K
$ 695.50K$ 695.50K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000
10,000 10,000

10,000
10,000 10,000

100.00%

ETH

DeFrogs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 695.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.84K है. DEFROGS की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K है, कुल आपूर्ति 10000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 695.50K है.

DeFrogs (DEFROGS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DeFrogs के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +1.7884+2.64%
30 दिन$ -37.8-35.22%
60 दिन$ -23.41-25.19%
90 दिन$ +4.26+6.52%
DeFrogs के मूल्य में आज आया अंतर

आज DEFROGS में $ +1.7884 (+2.64%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

DeFrogs के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -37.8 (-35.22%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

DeFrogs के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DEFROGS में $ -23.41 (-25.19%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

DeFrogs के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +4.26 (+6.52%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

DeFrogs (DEFROGS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब DeFrogs प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

DeFrogs (DEFROGS) क्या है

A collection of 10,000 DeFrogs enabled by ERC404, an experimental token standard enabling persistent liquidity and semi-fungibility for Ethereum NFTs. The 1st ERC404 PFP (ERC20 x ERC721).

DeFrogs MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके DeFrogs निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DEFROGS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- DeFrogs के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर DeFrogs खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

DeFrogs प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DeFrogs (DEFROGS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DeFrogs (DEFROGS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DeFrogs के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DeFrogs प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DeFrogs (DEFROGS) टोकन का अर्थशास्त्र

DeFrogs (DEFROGS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEFROGS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

DeFrogs (DEFROGS) कैसे खरीदें

क्या आपको DeFrogs कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से DeFrogs खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DEFROGS लोकल करेंसी में

1 DeFrogs(DEFROGS) से VND
1,830,208.25
1 DeFrogs(DEFROGS) से AUD
A$105.716
1 DeFrogs(DEFROGS) से GBP
51.467
1 DeFrogs(DEFROGS) से EUR
59.1175
1 DeFrogs(DEFROGS) से USD
$69.55
1 DeFrogs(DEFROGS) से MYR
RM292.8055
1 DeFrogs(DEFROGS) से TRY
2,861.287
1 DeFrogs(DEFROGS) से JPY
¥10,154.3
1 DeFrogs(DEFROGS) से ARS
ARS$92,733.1015
1 DeFrogs(DEFROGS) से RUB
5,598.0795
1 DeFrogs(DEFROGS) से INR
6,094.6665
1 DeFrogs(DEFROGS) से IDR
Rp1,140,163.752
1 DeFrogs(DEFROGS) से KRW
96,463.068
1 DeFrogs(DEFROGS) से PHP
3,967.8275
1 DeFrogs(DEFROGS) से EGP
￡E.3,372.4795
1 DeFrogs(DEFROGS) से BRL
R$376.2655
1 DeFrogs(DEFROGS) से CAD
C$95.2835
1 DeFrogs(DEFROGS) से BDT
8,454.498
1 DeFrogs(DEFROGS) से NGN
106,835.0595
1 DeFrogs(DEFROGS) से COP
$280,442.9875
1 DeFrogs(DEFROGS) से ZAR
R.1,231.7305
1 DeFrogs(DEFROGS) से UAH
2,866.1555
1 DeFrogs(DEFROGS) से VES
Bs10,015.2
1 DeFrogs(DEFROGS) से CLP
$67,324.4
1 DeFrogs(DEFROGS) से PKR
Rs19,713.252
1 DeFrogs(DEFROGS) से KZT
37,371.997
1 DeFrogs(DEFROGS) से THB
฿2,245.7695
1 DeFrogs(DEFROGS) से TWD
NT$2,126.1435
1 DeFrogs(DEFROGS) से AED
د.إ255.2485
1 DeFrogs(DEFROGS) से CHF
Fr55.64
1 DeFrogs(DEFROGS) से HKD
HK$541.7945
1 DeFrogs(DEFROGS) से AMD
֏26,575.7505
1 DeFrogs(DEFROGS) से MAD
.د.م626.6455
1 DeFrogs(DEFROGS) से MXN
$1,297.803
1 DeFrogs(DEFROGS) से SAR
ريال260.8125
1 DeFrogs(DEFROGS) से PLN
253.8575
1 DeFrogs(DEFROGS) से RON
лв301.847
1 DeFrogs(DEFROGS) से SEK
kr660.0295
1 DeFrogs(DEFROGS) से BGN
лв116.1485
1 DeFrogs(DEFROGS) से HUF
Ft23,656.0415
1 DeFrogs(DEFROGS) से CZK
1,462.6365
1 DeFrogs(DEFROGS) से KWD
د.ك21.21275
1 DeFrogs(DEFROGS) से ILS
230.906
1 DeFrogs(DEFROGS) से AOA
Kz63,399.6935
1 DeFrogs(DEFROGS) से BHD
.د.ب26.1508
1 DeFrogs(DEFROGS) से BMD
$69.55
1 DeFrogs(DEFROGS) से DKK
kr445.12
1 DeFrogs(DEFROGS) से HNL
L1,819.428
1 DeFrogs(DEFROGS) से MUR
3,199.9955
1 DeFrogs(DEFROGS) से NAD
$1,228.253
1 DeFrogs(DEFROGS) से NOK
kr700.3685
1 DeFrogs(DEFROGS) से NZD
$117.5395
1 DeFrogs(DEFROGS) से PAB
B/.69.55
1 DeFrogs(DEFROGS) से PGK
K294.1965
1 DeFrogs(DEFROGS) से QAR
ر.ق253.8575
1 DeFrogs(DEFROGS) से RSD
дин.6,984.9065

DeFrogs संसाधन

DeFrogs को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक DeFrogs वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न DeFrogs

आज DeFrogs (DEFROGS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEFROGS प्राइस 69.55 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEFROGS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEFROGS से USD की मौजूदा प्राइस $ 69.55 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DeFrogs का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEFROGS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 695.50K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEFROGS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEFROGS की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K USD है.
DEFROGS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEFROGS ने 3,987.9679942151242 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEFROGS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEFROGS ने 1.4698512303225224 USD की ATL प्राइस देखी.
DEFROGS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEFROGS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 99.84K USD है.
क्या DEFROGS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEFROGS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEFROGS का प्राइस का अनुमान देखें.
DeFrogs (DEFROGS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं.

DEFROGS-से-USD कैलकुलेटर

राशि

DEFROGS
DEFROGS
USD
USD

1 DEFROGS = 69.55 USD

DEFROGS ट्रेड करें

DEFROGSUSDT
$69.53
$69.53$69.53
+2.70%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस