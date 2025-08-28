DEEPSEEK की अधिक जानकारी

DEEPSEEK प्राइस की जानकारी

DEEPSEEK आधिकारिक वेबसाइट

DEEPSEEK टोकन का अर्थशास्त्र

DEEPSEEK प्राइस का पूर्वानुमान

DEEPSEEK हिस्ट्री

DEEPSEEK खरीदने की गाइड

DEEPSEEK-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

DEEPSEEK स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Global DePIN Chain लोगो

Global DePIN Chain मूल्य(DEEPSEEK)

1 DEEPSEEK से USD लाइव प्राइस:

$0.000415
$0.000415$0.000415
-15.47%1D
USD
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:47:47 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000402
$ 0.000402$ 0.000402
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.000521
$ 0.000521$ 0.000521
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000402
$ 0.000402$ 0.000402

$ 0.000521
$ 0.000521$ 0.000521

$ 0.014167991380617766
$ 0.014167991380617766$ 0.014167991380617766

$ 0.000349883764102084
$ 0.000349883764102084$ 0.000349883764102084

0.00%

-15.47%

+11.26%

+11.26%

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000415 है. पिछले 24 घंटों में, DEEPSEEK ने $ 0.000402 के कम और $ 0.000521 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DEEPSEEK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.014167991380617766 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000349883764102084 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DEEPSEEK में 0.00%, 24 घंटों में -15.47%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) मार्केट की जानकारी

No.2575

$ 327.85K
$ 327.85K$ 327.85K

$ 7.57K
$ 7.57K$ 7.57K

$ 415.00K
$ 415.00K$ 415.00K

790.00M
790.00M 790.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Global DePIN Chain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 327.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.57K है. DEEPSEEK की मार्केट में उपलब्ध राशि 790.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 415.00K है.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Global DePIN Chain के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00007595-15.47%
30 दिन$ -0.000081-16.34%
60 दिन$ -0.000088-17.50%
90 दिन$ -0.00018-30.26%
Global DePIN Chain के मूल्य में आज आया अंतर

आज DEEPSEEK में $ -0.00007595 (-15.47%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Global DePIN Chain के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000081 (-16.34%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Global DePIN Chain के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DEEPSEEK में $ -0.000088 (-17.50%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Global DePIN Chain के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00018 (-30.26%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Global DePIN Chain प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) क्या है

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Global DePIN Chain MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Global DePIN Chain निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DEEPSEEK की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Global DePIN Chain के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Global DePIN Chain खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Global DePIN Chain प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Global DePIN Chain (DEEPSEEK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Global DePIN Chain (DEEPSEEK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Global DePIN Chain के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Global DePIN Chain प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) टोकन का अर्थशास्त्र

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DEEPSEEK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) कैसे खरीदें

क्या आपको Global DePIN Chain कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Global DePIN Chain खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DEEPSEEK लोकल करेंसी में

1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से VND
10.920725
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से AUD
A$0.00063495
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से GBP
0.0003071
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से EUR
0.00035275
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से USD
$0.000415
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से MYR
RM0.0017513
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से TRY
0.0170731
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से JPY
¥0.061005
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से ARS
ARS$0.55333195
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से RUB
0.03336185
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से INR
0.03647435
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से IDR
Rp6.8032776
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से KRW
0.5771903
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से PHP
0.02372555
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से EGP
￡E.0.0201524
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से BRL
R$0.00224515
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से CAD
C$0.00056855
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से BDT
0.0504474
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से NGN
0.63747735
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से COP
$1.67338375
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से ZAR
R.0.00737455
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से UAH
0.01710215
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से VES
Bs0.05976
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से CLP
$0.40172
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से PKR
Rs0.1176276
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से KZT
0.2229961
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से THB
฿0.01343355
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से TWD
NT$0.0126824
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से AED
د.إ0.00152305
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से CHF
Fr0.000332
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से HKD
HK$0.00323285
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से AMD
֏0.15857565
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से MAD
.د.م0.00373915
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से MXN
$0.0077522
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से SAR
ريال0.00155625
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से PLN
0.00151475
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से RON
лв0.0018011
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से SEK
kr0.0039342
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से BGN
лв0.00069305
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से HUF
Ft0.14120375
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से CZK
0.00871915
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से KWD
د.ك0.000126575
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से ILS
0.0013778
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से AOA
Kz0.37830155
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से BHD
.د.ب0.000156455
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से BMD
$0.000415
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से DKK
kr0.00265185
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से HNL
L0.0108564
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से MUR
0.0190568
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से NAD
$0.0073289
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से NOK
kr0.00417905
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से NZD
$0.00070135
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से PAB
B/.0.000415
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से PGK
K0.00175545
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से QAR
ر.ق0.00151475
1 Global DePIN Chain(DEEPSEEK) से RSD
дин.0.04169505

Global DePIN Chain संसाधन

Global DePIN Chain को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Global DePIN Chain वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Global DePIN Chain

आज Global DePIN Chain (DEEPSEEK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DEEPSEEK प्राइस 0.000415 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DEEPSEEK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DEEPSEEK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.000415 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Global DePIN Chain का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DEEPSEEK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 327.85K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DEEPSEEK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DEEPSEEK की मार्केट में उपलब्ध राशि 790.00M USD है.
DEEPSEEK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DEEPSEEK ने 0.014167991380617766 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DEEPSEEK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DEEPSEEK ने 0.000349883764102084 USD की ATL प्राइस देखी.
DEEPSEEK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DEEPSEEK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 7.57K USD है.
क्या DEEPSEEK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DEEPSEEK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DEEPSEEK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:47:47 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

What Is Reservoir (DAM)? A Next-Generation Protocol Addressing the Five Core Challenges of Stablecoins

Reservoir is a decentralized stablecoin protocol built on Ethereum and extended to multiple mainstream networks. It offers rUSD (stablecoin), srUSD/wsrUSD (yield-bearing assets), trUSD (term yield assets), as well as a permissionless lending market. Through a multi-collateral framework and the integration of real-world assets (RWA), Reservoir aims to address the five challenges of stablecoins: decentralization, stability, capital efficiency, scalability, and utility.

August 28, 2025

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

DEEPSEEK-से-USD कैलकुलेटर

राशि

DEEPSEEK
DEEPSEEK
USD
USD

1 DEEPSEEK = 0.000415 USD

DEEPSEEK ट्रेड करें

DEEPSEEKUSDT
$0.000415
$0.000415$0.000415
-15.47%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस