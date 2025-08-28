DCD की अधिक जानकारी

DecideAI लोगो

DecideAI मूल्य(DCD)

1 DCD से USD लाइव प्राइस:

$0.00758
$0.00758
-1.04%1D
USD
DecideAI (DCD) मूल्य का लाइव चार्ट
DecideAI (DCD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-1.18%

-1.04%

-8.01%

-8.01%

DecideAI (DCD) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00758 है. पिछले 24 घंटों में, DCD ने $ 0.00752 के कम और $ 0.0078 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DCD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.110786733638958 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.004780263065190912 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DCD में -1.18%, 24 घंटों में -1.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DecideAI (DCD) मार्केट की जानकारी

No.1553

48.86%

DCD

DecideAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.70M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 129.12K है. DCD की मार्केट में उपलब्ध राशि 488.68M है, कुल आपूर्ति 981473305.19 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.58M है.

DecideAI (DCD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DecideAI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000797-1.04%
30 दिन$ -0.00298-28.22%
60 दिन$ -0.00359-32.14%
90 दिन$ -0.00305-28.70%
DecideAI के मूल्य में आज आया अंतर

आज DCD में $ -0.0000797 (-1.04%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

DecideAI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00298 (-28.22%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

DecideAI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DCD में $ -0.00359 (-32.14%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

DecideAI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00305 (-28.70%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

DecideAI (DCD) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब DecideAI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

DecideAI (DCD) क्या है

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

DecideAI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके DecideAI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DCD की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- DecideAI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर DecideAI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

DecideAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DecideAI (DCD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DecideAI (DCD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DecideAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DecideAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DecideAI (DCD) टोकन का अर्थशास्त्र

DecideAI (DCD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DCD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

DecideAI (DCD) कैसे खरीदें

क्या आपको DecideAI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से DecideAI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DCD लोकल करेंसी में

DecideAI संसाधन

DecideAI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक DecideAI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न DecideAI

आज DecideAI (DCD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DCD प्राइस 0.00758 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DCD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DCD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00758 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DecideAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DCD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.70M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DCD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DCD की मार्केट में उपलब्ध राशि 488.68M USD है.
DCD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DCD ने 0.110786733638958 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DCD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DCD ने 0.004780263065190912 USD की ATL प्राइस देखी.
DCD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DCD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 129.12K USD है.
क्या DCD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DCD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DCD का प्राइस का अनुमान देखें.
DecideAI (DCD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

