DeepBrain Chain लोगो

DeepBrain Chain मूल्य(DBC)

1 DBC से USD लाइव प्राइस:

$0.0004383
$0.0004383$0.0004383
-0.22%1D
USD
DeepBrain Chain (DBC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:24:12 (UTC+8)

DeepBrain Chain (DBC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0004382
$ 0.0004382$ 0.0004382
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0004554
$ 0.0004554$ 0.0004554
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0004382
$ 0.0004382$ 0.0004382

$ 0.0004554
$ 0.0004554$ 0.0004554

$ 0.6586530208587646
$ 0.6586530208587646$ 0.6586530208587646

$ 0.000353639298356
$ 0.000353639298356$ 0.000353639298356

-0.03%

-0.22%

-2.63%

-2.63%

DeepBrain Chain (DBC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0004383 है. पिछले 24 घंटों में, DBC ने $ 0.0004382 के कम और $ 0.0004554 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DBC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.6586530208587646 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000353639298356 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DBC में -0.03%, 24 घंटों में -0.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DeepBrain Chain (DBC) मार्केट की जानकारी

No.1782

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

$ 15.66K
$ 15.66K$ 15.66K

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

5.43B
5.43B 5.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

54.28%

ETH

DeepBrain Chain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 15.66K है. DBC की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.43B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.38M है.

DeepBrain Chain (DBC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DeepBrain Chain के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000000966-0.22%
30 दिन$ -0.0002015-31.50%
60 दिन$ -0.000058-11.69%
90 दिन$ -0.0002217-33.60%
DeepBrain Chain के मूल्य में आज आया अंतर

आज DBC में $ -0.000000966 (-0.22%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

DeepBrain Chain के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0002015 (-31.50%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

DeepBrain Chain के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DBC में $ -0.000058 (-11.69%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

DeepBrain Chain के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0002217 (-33.60%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

DeepBrain Chain (DBC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब DeepBrain Chain प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

DeepBrain Chain (DBC) क्या है

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

DeepBrain Chain MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके DeepBrain Chain निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DBC की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- DeepBrain Chain के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर DeepBrain Chain खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

DeepBrain Chain प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DeepBrain Chain (DBC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DeepBrain Chain (DBC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DeepBrain Chain के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DeepBrain Chain प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DeepBrain Chain (DBC) टोकन का अर्थशास्त्र

DeepBrain Chain (DBC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DBC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

DeepBrain Chain (DBC) कैसे खरीदें

क्या आपको DeepBrain Chain कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से DeepBrain Chain खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DBC लोकल करेंसी में

1 DeepBrain Chain(DBC) से VND
11.5338645
1 DeepBrain Chain(DBC) से AUD
A$0.000666216
1 DeepBrain Chain(DBC) से GBP
0.000324342
1 DeepBrain Chain(DBC) से EUR
0.000372555
1 DeepBrain Chain(DBC) से USD
$0.0004383
1 DeepBrain Chain(DBC) से MYR
RM0.001845243
1 DeepBrain Chain(DBC) से TRY
0.018031662
1 DeepBrain Chain(DBC) से JPY
¥0.0644301
1 DeepBrain Chain(DBC) से ARS
ARS$0.584398539
1 DeepBrain Chain(DBC) से RUB
0.035278767
1 DeepBrain Chain(DBC) से INR
0.038456442
1 DeepBrain Chain(DBC) से IDR
Rp7.185244752
1 DeepBrain Chain(DBC) से KRW
0.608746104
1 DeepBrain Chain(DBC) से PHP
0.025005015
1 DeepBrain Chain(DBC) से EGP
￡E.0.021253167
1 DeepBrain Chain(DBC) से BRL
R$0.002371203
1 DeepBrain Chain(DBC) से CAD
C$0.000600471
1 DeepBrain Chain(DBC) से BDT
0.053279748
1 DeepBrain Chain(DBC) से NGN
0.673268247
1 DeepBrain Chain(DBC) से COP
$1.767335175
1 DeepBrain Chain(DBC) से ZAR
R.0.007766676
1 DeepBrain Chain(DBC) से UAH
0.018062343
1 DeepBrain Chain(DBC) से VES
Bs0.0631152
1 DeepBrain Chain(DBC) से CLP
$0.4242744
1 DeepBrain Chain(DBC) से PKR
Rs0.124231752
1 DeepBrain Chain(DBC) से KZT
0.235516122
1 DeepBrain Chain(DBC) से THB
฿0.014174622
1 DeepBrain Chain(DBC) से TWD
NT$0.013381299
1 DeepBrain Chain(DBC) से AED
د.إ0.001608561
1 DeepBrain Chain(DBC) से CHF
Fr0.00035064
1 DeepBrain Chain(DBC) से HKD
HK$0.003414357
1 DeepBrain Chain(DBC) से AMD
֏0.167478813
1 DeepBrain Chain(DBC) से MAD
.د.م0.003949083
1 DeepBrain Chain(DBC) से MXN
$0.008183061
1 DeepBrain Chain(DBC) से SAR
ريال0.001643625
1 DeepBrain Chain(DBC) से PLN
0.001599795
1 DeepBrain Chain(DBC) से RON
лв0.001902222
1 DeepBrain Chain(DBC) से SEK
kr0.004159467
1 DeepBrain Chain(DBC) से BGN
лв0.000731961
1 DeepBrain Chain(DBC) से HUF
Ft0.149078979
1 DeepBrain Chain(DBC) से CZK
0.009217449
1 DeepBrain Chain(DBC) से KWD
د.ك0.0001336815
1 DeepBrain Chain(DBC) से ILS
0.001455156
1 DeepBrain Chain(DBC) से AOA
Kz0.399541131
1 DeepBrain Chain(DBC) से BHD
.د.ب0.0001648008
1 DeepBrain Chain(DBC) से BMD
$0.0004383
1 DeepBrain Chain(DBC) से DKK
kr0.00280512
1 DeepBrain Chain(DBC) से HNL
L0.011465928
1 DeepBrain Chain(DBC) से MUR
0.020179332
1 DeepBrain Chain(DBC) से NAD
$0.007740378
1 DeepBrain Chain(DBC) से NOK
kr0.004413681
1 DeepBrain Chain(DBC) से NZD
$0.000740727
1 DeepBrain Chain(DBC) से PAB
B/.0.0004383
1 DeepBrain Chain(DBC) से PGK
K0.001854009
1 DeepBrain Chain(DBC) से QAR
ر.ق0.001599795
1 DeepBrain Chain(DBC) से RSD
дин.0.044027235

DeepBrain Chain संसाधन

DeepBrain Chain को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक DeepBrain Chain वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न DeepBrain Chain

आज DeepBrain Chain (DBC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DBC प्राइस 0.0004383 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DBC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DBC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0004383 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DeepBrain Chain का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DBC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.38M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DBC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DBC की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.43B USD है.
DBC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DBC ने 0.6586530208587646 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DBC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DBC ने 0.000353639298356 USD की ATL प्राइस देखी.
DBC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DBC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 15.66K USD है.
क्या DBC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DBC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DBC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:24:12 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

