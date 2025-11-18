DarkStar मूल्य(DARKSTAR)
आज DarkStar (DARKSTAR) का लाइव मूल्य $ 0.11418 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.71% का बदलाव आया है. मौजूदा DARKSTAR से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.11418 प्रति DARKSTAR है.
$ 33.49M के मार्केट कैप के अनुसार DarkStar करेंसी की रैंक #592 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 293.33M DARKSTAR है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DARKSTAR की ट्रेडिंग $ 0.1116 (निम्न) और $ 0.11518 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.161582695041003 और सबसे निम्न स्तर $ 0.055093699723331745 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DARKSTAR में पिछले एक घंटे में -0.21% और पिछले 7 दिनों में -1.48% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.02K तक पहुँच गया.
DarkStar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.49M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 55.02K है. DARKSTAR की मार्केट में उपलब्ध राशि 293.33M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 114.18M है.
-0.21%
+0.71%
-1.48%
-1.48%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DarkStar के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.000805
|+0.71%
|30 दिन
|$ -0.02264
|-16.55%
|60 दिन
|$ +0.00159
|+1.41%
|90 दिन
|$ -0.01341
|-10.52%
आज DARKSTAR में $ +0.000805 (+0.71%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.02264 (-16.55%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DARKSTAR में $ +0.00159 (+1.41%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01341 (-10.52%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
DarkStar (DARKSTAR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब DarkStar प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, DarkStar के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
DarkStar के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर DARKSTAR की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, DarkStar खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी DarkStar (DARKSTAR) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.
DarkStar का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं
MEXC पर DarkStar (DARKSTAR) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.
MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें
इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.
DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.
DarkStar को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
