DAO Maker लोगो

DAO Maker मूल्य(DAO)

1 DAO से USD लाइव प्राइस:

$0.1236
$0.1236$0.1236
-1.19%1D
USD
DAO Maker (DAO) मूल्य का लाइव चार्ट
DAO Maker (DAO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.1206
$ 0.1206$ 0.1206
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.1282
$ 0.1282$ 0.1282
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.1206
$ 0.1206$ 0.1206

$ 0.1282
$ 0.1282$ 0.1282

$ 8.75191628
$ 8.75191628$ 8.75191628

$ 0.10402367680053178
$ 0.10402367680053178$ 0.10402367680053178

-0.17%

-1.19%

+4.65%

+4.65%

DAO Maker (DAO) रियल-टाइम प्राइस $ 0.1236 है. पिछले 24 घंटों में, DAO ने $ 0.1206 के कम और $ 0.1282 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 8.75191628 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.10402367680053178 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DAO में -0.17%, 24 घंटों में -1.19%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.65% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DAO Maker (DAO) मार्केट की जानकारी

No.815

$ 25.06M
$ 25.06M$ 25.06M

$ 183.29K
$ 183.29K$ 183.29K

$ 34.44M
$ 34.44M$ 34.44M

202.79M
202.79M 202.79M

278,602,378.4532142
278,602,378.4532142 278,602,378.4532142

ETH

DAO Maker का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 183.29K है. DAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 202.79M है, कुल आपूर्ति 278602378.4532142 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 34.44M है.

DAO Maker (DAO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में DAO Maker के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001489-1.19%
30 दिन$ -0.0038-2.99%
60 दिन$ +0.0043+3.60%
90 दिन$ -0.0084-6.37%
DAO Maker के मूल्य में आज आया अंतर

आज DAO में $ -0.001489 (-1.19%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

DAO Maker के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0038 (-2.99%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

DAO Maker के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर DAO में $ +0.0043 (+3.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

DAO Maker के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0084 (-6.37%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

DAO Maker (DAO) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब DAO Maker प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

DAO Maker (DAO) क्या है

DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced.

DAO Maker MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके DAO Maker निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- DAO की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- DAO Maker के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर DAO Maker खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

DAO Maker प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DAO Maker (DAO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DAO Maker (DAO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DAO Maker के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DAO Maker प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DAO Maker (DAO) टोकन का अर्थशास्त्र

DAO Maker (DAO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DAO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

DAO Maker (DAO) कैसे खरीदें

क्या आपको DAO Maker कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से DAO Maker खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

DAO लोकल करेंसी में

1 DAO Maker(DAO) से VND
3,252.534
1 DAO Maker(DAO) से AUD
A$0.187872
1 DAO Maker(DAO) से GBP
0.091464
1 DAO Maker(DAO) से EUR
0.10506
1 DAO Maker(DAO) से USD
$0.1236
1 DAO Maker(DAO) से MYR
RM0.520356
1 DAO Maker(DAO) से TRY
5.084904
1 DAO Maker(DAO) से JPY
¥18.1692
1 DAO Maker(DAO) से ARS
ARS$164.799588
1 DAO Maker(DAO) से RUB
9.948564
1 DAO Maker(DAO) से INR
10.844664
1 DAO Maker(DAO) से IDR
Rp2,026.229184
1 DAO Maker(DAO) से KRW
171.665568
1 DAO Maker(DAO) से PHP
7.05138
1 DAO Maker(DAO) से EGP
￡E.5.993364
1 DAO Maker(DAO) से BRL
R$0.668676
1 DAO Maker(DAO) से CAD
C$0.169332
1 DAO Maker(DAO) से BDT
15.024816
1 DAO Maker(DAO) से NGN
189.860724
1 DAO Maker(DAO) से COP
$498.3861
1 DAO Maker(DAO) से ZAR
R.2.190192
1 DAO Maker(DAO) से UAH
5.093556
1 DAO Maker(DAO) से VES
Bs17.7984
1 DAO Maker(DAO) से CLP
$119.6448
1 DAO Maker(DAO) से PKR
Rs35.033184
1 DAO Maker(DAO) से KZT
66.415224
1 DAO Maker(DAO) से THB
฿3.997224
1 DAO Maker(DAO) से TWD
NT$3.773508
1 DAO Maker(DAO) से AED
د.إ0.453612
1 DAO Maker(DAO) से CHF
Fr0.09888
1 DAO Maker(DAO) से HKD
HK$0.962844
1 DAO Maker(DAO) से AMD
֏47.228796
1 DAO Maker(DAO) से MAD
.د.م1.113636
1 DAO Maker(DAO) से MXN
$2.307612
1 DAO Maker(DAO) से SAR
ريال0.4635
1 DAO Maker(DAO) से PLN
0.45114
1 DAO Maker(DAO) से RON
лв0.536424
1 DAO Maker(DAO) से SEK
kr1.172964
1 DAO Maker(DAO) से BGN
лв0.206412
1 DAO Maker(DAO) से HUF
Ft42.040068
1 DAO Maker(DAO) से CZK
2.599308
1 DAO Maker(DAO) से KWD
د.ك0.037698
1 DAO Maker(DAO) से ILS
0.410352
1 DAO Maker(DAO) से AOA
Kz112.670052
1 DAO Maker(DAO) से BHD
.د.ب0.0464736
1 DAO Maker(DAO) से BMD
$0.1236
1 DAO Maker(DAO) से DKK
kr0.79104
1 DAO Maker(DAO) से HNL
L3.233376
1 DAO Maker(DAO) से MUR
5.690544
1 DAO Maker(DAO) से NAD
$2.182776
1 DAO Maker(DAO) से NOK
kr1.244652
1 DAO Maker(DAO) से NZD
$0.208884
1 DAO Maker(DAO) से PAB
B/.0.1236
1 DAO Maker(DAO) से PGK
K0.522828
1 DAO Maker(DAO) से QAR
ر.ق0.45114
1 DAO Maker(DAO) से RSD
дин.12.418092

DAO Maker संसाधन

DAO Maker को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक DAO Maker वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न DAO Maker

आज DAO Maker (DAO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DAO प्राइस 0.1236 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DAO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DAO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.1236 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DAO Maker का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DAO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DAO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 202.79M USD है.
DAO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DAO ने 8.75191628 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DAO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DAO ने 0.10402367680053178 USD की ATL प्राइस देखी.
DAO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DAO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 183.29K USD है.
क्या DAO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DAO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DAO का प्राइस का अनुमान देखें.
DAO Maker (DAO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

DAO-से-USD कैलकुलेटर

राशि

DAO
DAO
USD
USD

1 DAO = 0.1236 USD

DAO ट्रेड करें

DAOUSDT
$0.1236
$0.1236$0.1236
-1.11%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस