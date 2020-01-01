DAI (DAI) टोकन का अर्थशास्त्र DAI (DAI) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

DAI (DAI) जानकारी Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain. आधिकारिक वेबसाइट: https://makerdao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o अभी DAI खरीदें!

DAI (DAI) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण DAI (DAI) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B कुल आपूर्ति: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 मौजूदा प्राइस: $ 0.9999 $ 0.9999 $ 0.9999 DAI (DAI) प्राइस के बारे में अधिक जानें

DAI (DAI) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले DAI (DAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: DAI टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने DAI मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप DAI के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो DAI टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

DAI (DAI) प्राइस हिस्ट्री DAI की प्राइस हिस्ट्री का विश्लेषण करने से यूज़र को पिछले मार्केट मूवमेंट्स, प्रमुख सपोर्ट/प्रतिरोध स्तरों और अस्थिरता पैटर्न को समझने में मदद मिलती है. चाहे आप अब तक का सबसे उच्च स्तर ट्रैक कर रहे हों या ट्रेंड की पहचान कर रहे हों, ऐतिहासिक डेटा प्राइस के अनुमान और तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. अभी DAI प्राइस हिस्ट्री एक्सप्लोर करें!

