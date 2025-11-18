Cypher मूल्य(CYPR)
आज Cypher (CYPR) का लाइव मूल्य $ 0.07084 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 32.52% का बदलाव आया है. मौजूदा CYPR से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.07084 प्रति CYPR है.
$ 6.72M के मार्केट कैप के अनुसार Cypher करेंसी की रैंक #1246 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 94.83M CYPR है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CYPR की ट्रेडिंग $ 0.05031 (निम्न) और $ 0.0722 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.4680578929249782 और सबसे निम्न स्तर $ 0.028705042947441254 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CYPR में पिछले एक घंटे में -1.20% और पिछले 7 दिनों में -45.74% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 132.37K तक पहुँच गया.
Cypher का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.72M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 132.37K है. CYPR की मार्केट में उपलब्ध राशि 94.83M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 70.84M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cypher के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.0173864
|+32.52%
|30 दिन
|$ +0.00617
|+9.54%
|60 दिन
|$ -0.02916
|-29.16%
|90 दिन
|$ -0.02916
|-29.16%
आज CYPR में $ +0.0173864 (+32.52%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.00617 (+9.54%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CYPR में $ -0.02916 (-29.16%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.02916 (-29.16%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Cypher (CYPR) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Cypher प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Cypher के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Cypher Protocol is a protocol for brands to interact with spenders in offering spend rewards for Cypher Crypto Card globally. This will the future of airline miles and credit card points. Cypher is a global on-chain bank account.
Cypher को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
1 CYPR = 0.07084 USD