Cycle Network मूल्य(CYC)
आज Cycle Network (CYC) का लाइव मूल्य $ 0.0128 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.08% का बदलाव आया है. मौजूदा CYC से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0128 प्रति CYC है.
$ 1.97M के मार्केट कैप के अनुसार Cycle Network करेंसी की रैंक #1757 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 153.70M CYC है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CYC की ट्रेडिंग $ 0.01268 (निम्न) और $ 0.01315 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.1190066848445152 और सबसे निम्न स्तर $ 0.012822520536413981 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CYC में पिछले एक घंटे में +0.15% और पिछले 7 दिनों में -34.70% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 28.73K तक पहुँच गया.
No.1757
15.37%
BSC
Cycle Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.97M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 28.73K है. CYC की मार्केट में उपलब्ध राशि 153.70M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.80M है.
+0.15%
-1.08%
-34.70%
-34.70%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cycle Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0001391
|-1.08%
|30 दिन
|$ -0.01384
|-51.96%
|60 दिन
|$ -0.04117
|-76.29%
|90 दिन
|$ -0.07791
|-85.89%
आज CYC में $ -0.0001391 (-1.08%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01384 (-51.96%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CYC में $ -0.04117 (-76.29%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.07791 (-85.89%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Cycle Network (CYC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Cycle Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Cycle Network के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).
Cycle Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
