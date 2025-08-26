Coinweb (CWEB) रियल-टाइम प्राइस $ 0.003348 है. पिछले 24 घंटों में, CWEB ने $ 0.003338 के कम और $ 0.003582 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CWEB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.2291046336121001 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.002574335781723444 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CWEB में +0.26%, 24 घंटों में -3.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Coinweb (CWEB) मार्केट की जानकारी
No.1238
$ 8.01M
$ 68.29K
$ 25.46M
2.39B
7,603,280,959.26141
ETH
Coinweb का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.01M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 68.29K है. CWEB की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.39B है, कुल आपूर्ति 7603280959.26141 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.46M है.
Coinweb (CWEB) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Coinweb के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00011892
-3.42%
30 दिन
$ -0.000177
-5.03%
60 दिन
$ +0.000419
+14.30%
90 दिन
$ -0.001006
-23.11%
Coinweb के मूल्य में आज आया अंतर
आज CWEB में $ -0.00011892 (-3.42%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Coinweb के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.000177 (-5.03%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Coinweb के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CWEB में $ +0.000419 (+14.30%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Coinweb के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.001006 (-23.11%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Coinweb (CWEB) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.
Coinweb प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Coinweb (CWEB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Coinweb (CWEB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Coinweb के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Coinweb (CWEB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CWEB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Coinweb (CWEB) कैसे खरीदें
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें.
कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.