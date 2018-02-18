Cortex (CTXC) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0695 है. पिछले 24 घंटों में, CTXC ने $ 0.0665 के कम और $ 0.07153 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CTXC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.4102001190185547 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0341331368292 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CTXC में +0.81%, 24 घंटों में -0.12%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cortex (CTXC) मार्केट की जानकारी
No.975
$ 16.13M
$ 63.00K
$ 20.84M
232.08M
299,792,458
299,792,458
77.41%
2018-02-18 00:00:00
CTXC
Cortex का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.13M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.00K है. CTXC की मार्केट में उपलब्ध राशि 232.08M है, कुल आपूर्ति 299792458 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.84M है.
Cortex (CTXC) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cortex के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.0000835
-0.12%
30 दिन
$ -0.00439
-5.95%
60 दिन
$ +0.00241
+3.59%
90 दिन
$ -0.01278
-15.54%
Cortex के मूल्य में आज आया अंतर
आज CTXC में $ -0.0000835 (-0.12%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Cortex के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00439 (-5.95%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Cortex के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CTXC में $ +0.00241 (+3.59%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Cortex के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.01278 (-15.54%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Cortex (CTXC) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution.
Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.
Cortex प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cortex (CTXC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cortex (CTXC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cortex के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Cortex (CTXC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CTXC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
Cortex (CTXC) कैसे खरीदें
क्या आपको Cortex कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Cortex खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.
