Crypto Allstars लोगो

Crypto Allstars मूल्य(CSTARS)

1 CSTARS से USD लाइव प्राइस:

$0.00002239
$0.00002239$0.00002239
-1.10%1D
USD
Crypto Allstars (CSTARS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 14:39:01 (UTC+8)

Crypto Allstars (CSTARS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00002209
$ 0.00002209$ 0.00002209
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00002678
$ 0.00002678$ 0.00002678
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00002209
$ 0.00002209$ 0.00002209

$ 0.00002678
$ 0.00002678$ 0.00002678

$ 0.002515086785280242
$ 0.002515086785280242$ 0.002515086785280242

$ 0.000022661471735098
$ 0.000022661471735098$ 0.000022661471735098

-0.09%

-1.09%

-31.92%

-31.92%

Crypto Allstars (CSTARS) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00002238 है. पिछले 24 घंटों में, CSTARS ने $ 0.00002209 के कम और $ 0.00002678 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CSTARS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.002515086785280242 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000022661471735098 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CSTARS में -0.09%, 24 घंटों में -1.09%, तथा पिछले 7 दिनों में -31.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Crypto Allstars (CSTARS) मार्केट की जानकारी

No.2147

$ 941.52K
$ 941.52K$ 941.52K

$ 105.93K
$ 105.93K$ 105.93K

$ 941.52K
$ 941.52K$ 941.52K

42.07B
42.07B 42.07B

42,069,696,969
42,069,696,969 42,069,696,969

42,069,696,969
42,069,696,969 42,069,696,969

100.00%

ETH

Crypto Allstars का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 941.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 105.93K है. CSTARS की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.07B है, कुल आपूर्ति 42069696969 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 941.52K है.

Crypto Allstars (CSTARS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Crypto Allstars के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000000249-1.09%
30 दिन$ -0.00000996-30.80%
60 दिन$ -0.00001904-45.97%
90 दिन$ -0.00001532-40.64%
Crypto Allstars के मूल्य में आज आया अंतर

आज CSTARS में $ -0.000000249 (-1.09%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Crypto Allstars के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00000996 (-30.80%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Crypto Allstars के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CSTARS में $ -0.00001904 (-45.97%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Crypto Allstars के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00001532 (-40.64%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Crypto Allstars (CSTARS) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Crypto Allstars प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Crypto Allstars (CSTARS) क्या है

Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification!

Crypto Allstars MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Crypto Allstars निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CSTARS की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Crypto Allstars के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Crypto Allstars खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Crypto Allstars प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Crypto Allstars (CSTARS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Crypto Allstars (CSTARS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Crypto Allstars के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Crypto Allstars प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Crypto Allstars (CSTARS) टोकन का अर्थशास्त्र

Crypto Allstars (CSTARS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CSTARS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Crypto Allstars (CSTARS) कैसे खरीदें

क्या आपको Crypto Allstars कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Crypto Allstars खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CSTARS लोकल करेंसी में

1 Crypto Allstars(CSTARS) से VND
0.5889297
1 Crypto Allstars(CSTARS) से AUD
A$0.0000342414
1 Crypto Allstars(CSTARS) से GBP
0.0000165612
1 Crypto Allstars(CSTARS) से EUR
0.000019023
1 Crypto Allstars(CSTARS) से USD
$0.00002238
1 Crypto Allstars(CSTARS) से MYR
RM0.0000944436
1 Crypto Allstars(CSTARS) से TRY
0.0009207132
1 Crypto Allstars(CSTARS) से JPY
¥0.00328986
1 Crypto Allstars(CSTARS) से ARS
ARS$0.0298399254
1 Crypto Allstars(CSTARS) से RUB
0.00180159
1 Crypto Allstars(CSTARS) से INR
0.0019663068
1 Crypto Allstars(CSTARS) से IDR
Rp0.3668851872
1 Crypto Allstars(CSTARS) से KRW
0.0311265516
1 Crypto Allstars(CSTARS) से PHP
0.0012794646
1 Crypto Allstars(CSTARS) से EGP
￡E.0.0010852062
1 Crypto Allstars(CSTARS) से BRL
R$0.0001210758
1 Crypto Allstars(CSTARS) से CAD
C$0.0000306606
1 Crypto Allstars(CSTARS) से BDT
0.0027205128
1 Crypto Allstars(CSTARS) से NGN
0.0343776942
1 Crypto Allstars(CSTARS) से COP
$0.090241755
1 Crypto Allstars(CSTARS) से ZAR
R.0.0003965736
1 Crypto Allstars(CSTARS) से UAH
0.0009222798
1 Crypto Allstars(CSTARS) से VES
Bs0.00322272
1 Crypto Allstars(CSTARS) से CLP
$0.02166384
1 Crypto Allstars(CSTARS) से PKR
Rs0.0063433872
1 Crypto Allstars(CSTARS) से KZT
0.0120256692
1 Crypto Allstars(CSTARS) से THB
฿0.0007244406
1 Crypto Allstars(CSTARS) से TWD
NT$0.0006828138
1 Crypto Allstars(CSTARS) से AED
د.إ0.0000821346
1 Crypto Allstars(CSTARS) से CHF
Fr0.000017904
1 Crypto Allstars(CSTARS) से HKD
HK$0.0001743402
1 Crypto Allstars(CSTARS) से AMD
֏0.0085516218
1 Crypto Allstars(CSTARS) से MAD
.د.م0.0002016438
1 Crypto Allstars(CSTARS) से MXN
$0.0004178346
1 Crypto Allstars(CSTARS) से SAR
ريال0.000083925
1 Crypto Allstars(CSTARS) से PLN
0.000081687
1 Crypto Allstars(CSTARS) से RON
лв0.0000971292
1 Crypto Allstars(CSTARS) से SEK
kr0.0002123862
1 Crypto Allstars(CSTARS) से BGN
лв0.0000373746
1 Crypto Allstars(CSTARS) से HUF
Ft0.0076121094
1 Crypto Allstars(CSTARS) से CZK
0.0004704276
1 Crypto Allstars(CSTARS) से KWD
د.ك0.0000068259
1 Crypto Allstars(CSTARS) से ILS
0.0000743016
1 Crypto Allstars(CSTARS) से AOA
Kz0.0204009366
1 Crypto Allstars(CSTARS) से BHD
.د.ب0.00000843726
1 Crypto Allstars(CSTARS) से BMD
$0.00002238
1 Crypto Allstars(CSTARS) से DKK
kr0.0001430082
1 Crypto Allstars(CSTARS) से HNL
L0.0005854608
1 Crypto Allstars(CSTARS) से MUR
0.0010276896
1 Crypto Allstars(CSTARS) से NAD
$0.0003952308
1 Crypto Allstars(CSTARS) से NOK
kr0.0002253666
1 Crypto Allstars(CSTARS) से NZD
$0.0000378222
1 Crypto Allstars(CSTARS) से PAB
B/.0.00002238
1 Crypto Allstars(CSTARS) से PGK
K0.0000946674
1 Crypto Allstars(CSTARS) से QAR
ر.ق0.000081687
1 Crypto Allstars(CSTARS) से RSD
дин.0.0022478472

Crypto Allstars संसाधन

Crypto Allstars को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Crypto Allstars वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Crypto Allstars

आज Crypto Allstars (CSTARS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CSTARS प्राइस 0.00002238 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CSTARS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CSTARS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00002238 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Crypto Allstars का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CSTARS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 941.52K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CSTARS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CSTARS की मार्केट में उपलब्ध राशि 42.07B USD है.
CSTARS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CSTARS ने 0.002515086785280242 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CSTARS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CSTARS ने 0.000022661471735098 USD की ATL प्राइस देखी.
CSTARS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CSTARS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 105.93K USD है.
क्या CSTARS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CSTARS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CSTARS का प्राइस का अनुमान देखें.
Crypto Allstars (CSTARS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

CSTARS-से-USD कैलकुलेटर

राशि

CSTARS
CSTARS
USD
USD

1 CSTARS = 0.00002238 USD

CSTARS ट्रेड करें

CSTARSUSDT
$0.00002239
$0.00002239$0.00002239
-0.97%

