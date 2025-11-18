एक्सचेंजDEX+
Cisco Systems का आज का लाइव मूल्य 77.6 USD है.CSCOON का मार्केट कैप 1,923,771.810986592 USD है. भारत में CSCOON से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

CSCOON की अधिक जानकारी

CSCOON प्राइस की जानकारी

CSCOON क्या है

CSCOON आधिकारिक वेबसाइट

CSCOON टोकन का अर्थशास्त्र

CSCOON प्राइस का पूर्वानुमान

CSCOON हिस्ट्री

CSCOON खरीदने की गाइड

CSCOON-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

CSCOON स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Cisco Systems लोगो

Cisco Systems मूल्य(CSCOON)

1 CSCOON से USD लाइव प्राइस:

$77.58
$77.58
+0.51%1D
USD
Cisco Systems (CSCOON) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:18:54 (UTC+8)

Cisco Systems का आज का मूल्य

आज Cisco Systems (CSCOON) का लाइव मूल्य $ 77.6 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.51% का बदलाव आया है. मौजूदा CSCOON से USD कन्वर्ज़न दर $ 77.6 प्रति CSCOON है.

$ 1.92M के मार्केट कैप के अनुसार Cisco Systems करेंसी की रैंक #1766 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 24.79K CSCOON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CSCOON की ट्रेडिंग $ 76.83 (निम्न) और $ 78.45 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 80.55381799246318 और सबसे निम्न स्तर $ 66.14352617950215 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CSCOON में पिछले एक घंटे में -0.02% और पिछले 7 दिनों में +7.68% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.73K तक पहुँच गया.

Cisco Systems (CSCOON) मार्केट की जानकारी

No.1766

$ 1.92M
$ 1.92M

$ 63.73K
$ 63.73K

$ 1.92M
$ 1.92M

24.79K
24.79K

24,790.87385292
24,790.87385292

ETH

Cisco Systems का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.73K है. CSCOON की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.79K है, कुल आपूर्ति 24790.87385292 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.92M है.

Cisco Systems की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 76.83
$ 76.83
24 घंटे में न्यूनतम
$ 78.45
$ 78.45
24 घंटे में उच्चतम

$ 76.83
$ 76.83

$ 78.45
$ 78.45

$ 80.55381799246318
$ 80.55381799246318

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215

-0.02%

+0.51%

+7.68%

+7.68%

Cisco Systems (CSCOON) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cisco Systems के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.3937+0.51%
30 दिन$ +6.88+9.72%
60 दिन$ +9.32+13.64%
90 दिन$ +37.6+94.00%
Cisco Systems के मूल्य में आज आया अंतर

आज CSCOON में $ +0.3937 (+0.51%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Cisco Systems के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +6.88 (+9.72%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Cisco Systems के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CSCOON में $ +9.32 (+13.64%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Cisco Systems के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +37.6 (+94.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Cisco Systems (CSCOON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Cisco Systems प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Cisco Systems के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Cisco Systems (CSCOON) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में CSCOON का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Cisco Systems (CSCOON) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Cisco Systems के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Cisco Systems की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए CSCOON के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Cisco Systemsप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

भारत में Cisco Systems कैसे खरीदें और निवेश करें

Cisco Systems के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं? MEXC पर CSCOON की खरीदारी त्वरित और शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है. अपनी पहली खरीदारी करने के बाद आप तुरन्त ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं. अधिक जानने के लिए, Cisco Systems खरीदने के तरीके पर हमारी पूरी गाइड देखें. नीचे एक त्वरित 5-चरणीय संक्षिप्त विवरण दिया गया है जो आपकी Cisco Systems (CSCOON) खरीदारी यात्रा शुरू करने में मदद करेगा.

चरण 1

अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें

सबसे पहले, MEXC पर एक अकाउंट के लिए साइन अप करें और KYC को पूरा करें. आप अपने फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड्रेस का उपयोग करके MEXC की आधिकारिक वेबसाइट या MEXC ऐप पर यह कर सकते हैं.
चरण 2

अपने वॉलेट में USDT, USDC, या USDE जोड़ें

USDT, USDC और USDE, MEXC पर ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं. आप बैंक ट्रांसफ़र, OTC या P2P ट्रेडिंग के ज़रिए USDT, USDC या USDE खरीद सकते हैं.
चरण 3

स्पॉट ट्रेडिंग पेज पर जाएँ

MEXC वेबसाइट पर, टॉप बार पर स्पॉट पर क्लिक करें और अपने पसंदीदा टोकन खोजें.
चरण 4

अपने टोकन चुनें

24.79K से अधिक टोकन उपलब्ध होने के कारण, आप आसानी से Bitcoin, Ethereum और ट्रेंडिंग टोकन खरीद सकते हैं.
चरण 5

अपनी खरीदारी पूरी करें

टोकन की राशि या अपने स्थानीय करेंसी में समतुल्य राशि दर्ज करें. खरीदें पर क्लिक करें, और Cisco Systems तुरंत आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा.
Cisco Systems (CSCOON) खरीदने का तरीका बताने वाली गाइड

आप Cisco Systems के साथ क्या कर सकते हैं

Cisco Systems का मालिक होने से आपको खरीदने और होल्डिंग के मामले में अधिक दरवाजे खोलने की सुविधा मिलती है. आप सैकड़ों मार्केट में BTC ट्रेड कर सकते हैं, फ़्लेक्सिबल स्टेकिंग और सेविंग उत्पादों के माध्यम से निष्क्रिय रिवॉर्ड अर्जित कर सकते हैं, या अपनी ऐसेट बढ़ाने के लिए पेशेवर ट्रेडिंग टूल का लाभ उठा सकते हैं. चाहे आप शुरुआती या पेशेवर, अनुभवी निवेशक हों, MEXC आपकी क्रिप्टो क्षमता को अधिकतम करना आसान बनाता है. नीचे चार मुख्य तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने बिटकॉइन टोकन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं

MEXC पर अत्यंत कम फ़ीस के साथ ट्रेडिंग

MEXC पर Cisco Systems (CSCOON) खरीदने का मतलब है कि आपको कम खर्च में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. MEXC, जो मार्केट के सबसे कम फ़ीस वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ार्म में से एक है, आपकी पहली ट्रेडिंग से ही खर्च घटाने में आपकी मदद करता है.

स्पॉट ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर
फ़्यूचर्स ट्रेडिंग फ़ीस:
--
मेकर
--
टेकर

MEXC की बेहद कम ट्रेडिंग फ़ीस देखें

इसके अलावा, आप MEXC के ज़ीरो-फ़ीस फ़ेस्ट में चुनिंदा स्पॉट टोकन की ट्रेडिंग बिना कोई फ़ीस दिए कर सकते हैं.

Cisco Systems (CSCOON) क्या है

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Cisco Systems संसाधन

Cisco Systems को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Cisco Systems वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Cisco Systems

2030 में 1 Cisco Systems का मूल्य कितना होगा?
अगर Cisco Systems 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Cisco Systems के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 14:18:54 (UTC+8)

Cisco Systems के बारे में और जानें

CSCOON USDT (फ़्यूचर्स ट्रेडिंग)

लीवरेज के साथ CSCOON पर लॉन्ग या शॉर्ट पोज़ीशन खरीदें. MEXC पर CSCOON USDT फ़्यूचर्स ट्रेडिंग का अन्वेषण करें और मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाएँ.

MEXC पर Cisco Systems (CSCOON) मार्केट में ट्रेड करें

स्पॉट और फ़्यूचर्स मार्केट को एक्सप्लोर करें, Cisco Systems का लाइव मूल्य और वॉल्यूम देखें और सीधे ट्रेड करें.

पेयर
मूल्य
24 घं में आया बदलाव
24 घं का वॉल्यूम
CSCOON/USDT
$77.58
$77.58
+0.62%
0.00% (USDT)

$0.00

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.1078

$0.015350

$0.00000000000000005999

$0.03496

$0.00002844

