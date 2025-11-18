Cisco Systems मूल्य(CSCOON)
आज Cisco Systems (CSCOON) का लाइव मूल्य $ 77.6 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.51% का बदलाव आया है. मौजूदा CSCOON से USD कन्वर्ज़न दर $ 77.6 प्रति CSCOON है.
$ 1.92M के मार्केट कैप के अनुसार Cisco Systems करेंसी की रैंक #1766 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 24.79K CSCOON है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CSCOON की ट्रेडिंग $ 76.83 (निम्न) और $ 78.45 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 80.55381799246318 और सबसे निम्न स्तर $ 66.14352617950215 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CSCOON में पिछले एक घंटे में -0.02% और पिछले 7 दिनों में +7.68% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.73K तक पहुँच गया.
Cisco Systems का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.92M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 63.73K है. CSCOON की मार्केट में उपलब्ध राशि 24.79K है, कुल आपूर्ति 24790.87385292 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.92M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cisco Systems के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.3937
|+0.51%
|30 दिन
|$ +6.88
|+9.72%
|60 दिन
|$ +9.32
|+13.64%
|90 दिन
|$ +37.6
|+94.00%
आज CSCOON में $ +0.3937 (+0.51%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +6.88 (+9.72%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CSCOON में $ +9.32 (+13.64%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +37.6 (+94.00%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Cisco Systems (CSCOON) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Cisco Systems प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Cisco Systems के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Cisco Systems को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
