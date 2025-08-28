CRU की अधिक जानकारी

Crust Network लोगो

Crust Network मूल्य(CRU)

1 CRU से USD लाइव प्राइस:

$0.0748
$0.0748$0.0748
-1.57%1D
USD
Crust Network (CRU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:46:55 (UTC+8)

Crust Network (CRU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0731
$ 0.0731$ 0.0731
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0807
$ 0.0807$ 0.0807
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0731
$ 0.0731$ 0.0731

$ 0.0807
$ 0.0807$ 0.0807

$ 179.08981499
$ 179.08981499$ 179.08981499

$ 0.061462288244169196
$ 0.061462288244169196$ 0.061462288244169196

-1.06%

-1.56%

-5.08%

-5.08%

Crust Network (CRU) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0748 है. पिछले 24 घंटों में, CRU ने $ 0.0731 के कम और $ 0.0807 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 179.08981499 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.061462288244169196 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRU में -1.06%, 24 घंटों में -1.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Crust Network (CRU) मार्केट की जानकारी

No.2111

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 5.06K
$ 5.06K$ 5.06K

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

14.14M
14.14M 14.14M

35,025,067.043
35,025,067.043 35,025,067.043

ETH

Crust Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.06K है. CRU की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.14M है, कुल आपूर्ति 35025067.043 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.62M है.

Crust Network (CRU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Crust Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001193-1.56%
30 दिन$ -0.003-3.86%
60 दिन$ +0.0041+5.79%
90 दिन$ -0.0024-3.11%
Crust Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज CRU में $ -0.001193 (-1.56%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Crust Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.003 (-3.86%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Crust Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CRU में $ +0.0041 (+5.79%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Crust Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0024 (-3.11%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Crust Network (CRU) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Crust Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Crust Network (CRU) क्या है

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Crust Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CRU की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Crust Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Crust Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Crust Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Crust Network (CRU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Crust Network (CRU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Crust Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Crust Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Crust Network (CRU) टोकन का अर्थशास्त्र

Crust Network (CRU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Crust Network (CRU) कैसे खरीदें

क्या आपको Crust Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Crust Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CRU लोकल करेंसी में

1 Crust Network(CRU) से VND
1,968.362
1 Crust Network(CRU) से AUD
A$0.114444
1 Crust Network(CRU) से GBP
0.055352
1 Crust Network(CRU) से EUR
0.06358
1 Crust Network(CRU) से USD
$0.0748
1 Crust Network(CRU) से MYR
RM0.315656
1 Crust Network(CRU) से TRY
3.077272
1 Crust Network(CRU) से JPY
¥10.9956
1 Crust Network(CRU) से ARS
ARS$99.733084
1 Crust Network(CRU) से RUB
6.013172
1 Crust Network(CRU) से INR
6.574172
1 Crust Network(CRU) से IDR
Rp1,226.229312
1 Crust Network(CRU) से KRW
104.033336
1 Crust Network(CRU) से PHP
4.276316
1 Crust Network(CRU) से EGP
￡E.3.632288
1 Crust Network(CRU) से BRL
R$0.404668
1 Crust Network(CRU) से CAD
C$0.102476
1 Crust Network(CRU) से BDT
9.092688
1 Crust Network(CRU) से NGN
114.899532
1 Crust Network(CRU) से COP
$301.6123
1 Crust Network(CRU) से ZAR
R.1.329196
1 Crust Network(CRU) से UAH
3.082508
1 Crust Network(CRU) से VES
Bs10.7712
1 Crust Network(CRU) से CLP
$72.4064
1 Crust Network(CRU) से PKR
Rs21.201312
1 Crust Network(CRU) से KZT
40.193032
1 Crust Network(CRU) से THB
฿2.421276
1 Crust Network(CRU) से TWD
NT$2.285888
1 Crust Network(CRU) से AED
د.إ0.274516
1 Crust Network(CRU) से CHF
Fr0.05984
1 Crust Network(CRU) से HKD
HK$0.582692
1 Crust Network(CRU) से AMD
֏28.581828
1 Crust Network(CRU) से MAD
.د.م0.673948
1 Crust Network(CRU) से MXN
$1.397264
1 Crust Network(CRU) से SAR
ريال0.2805
1 Crust Network(CRU) से PLN
0.27302
1 Crust Network(CRU) से RON
лв0.324632
1 Crust Network(CRU) से SEK
kr0.709104
1 Crust Network(CRU) से BGN
лв0.124916
1 Crust Network(CRU) से HUF
Ft25.4507
1 Crust Network(CRU) से CZK
1.571548
1 Crust Network(CRU) से KWD
د.ك0.022814
1 Crust Network(CRU) से ILS
0.248336
1 Crust Network(CRU) से AOA
Kz68.185436
1 Crust Network(CRU) से BHD
.د.ب0.0281996
1 Crust Network(CRU) से BMD
$0.0748
1 Crust Network(CRU) से DKK
kr0.477972
1 Crust Network(CRU) से HNL
L1.956768
1 Crust Network(CRU) से MUR
3.434816
1 Crust Network(CRU) से NAD
$1.320968
1 Crust Network(CRU) से NOK
kr0.753236
1 Crust Network(CRU) से NZD
$0.126412
1 Crust Network(CRU) से PAB
B/.0.0748
1 Crust Network(CRU) से PGK
K0.316404
1 Crust Network(CRU) से QAR
ر.ق0.27302
1 Crust Network(CRU) से RSD
дин.7.515156

Crust Network संसाधन

Crust Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Crust Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Crust Network

आज Crust Network (CRU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRU प्राइस 0.0748 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0748 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Crust Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRU की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.14M USD है.
CRU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRU ने 179.08981499 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRU ने 0.061462288244169196 USD की ATL प्राइस देखी.
CRU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 5.06K USD है.
क्या CRU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 15:46:55 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

