CRT Project लोगो

CRT Project मूल्य(CRT)

1 CRT से USD लाइव प्राइस:

$0.00000362
$0.00000362$0.00000362
-16.39%1D
USD
CRT Project (CRT) मूल्य का लाइव चार्ट
CRT Project (CRT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000205
$ 0.00000205$ 0.00000205
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000489
$ 0.00000489$ 0.00000489
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000205
$ 0.00000205$ 0.00000205

$ 0.00000489
$ 0.00000489$ 0.00000489

$ 0.03370147196020793
$ 0.03370147196020793$ 0.03370147196020793

$ 0.000003891431953774
$ 0.000003891431953774$ 0.000003891431953774

0.00%

-16.39%

-27.31%

-27.31%

CRT Project (CRT) रियल-टाइम प्राइस $ 0.00000362 है. पिछले 24 घंटों में, CRT ने $ 0.00000205 के कम और $ 0.00000489 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03370147196020793 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000003891431953774 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRT में 0.00%, 24 घंटों में -16.39%, तथा पिछले 7 दिनों में -27.31% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CRT Project (CRT) मार्केट की जानकारी

No.3996

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 281.00
$ 281.00$ 281.00

$ 72.40K
$ 72.40K$ 72.40K

0.00
0.00 0.00

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

0.00%

BSC

CRT Project का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 281.00 है. CRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 20000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 72.40K है.

CRT Project (CRT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में CRT Project के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0000007096-16.39%
30 दिन$ -0.00000252-41.05%
60 दिन$ -0.00179038-99.80%
90 दिन$ -0.00099638-99.64%
CRT Project के मूल्य में आज आया अंतर

आज CRT में $ -0.0000007096 (-16.39%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

CRT Project के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00000252 (-41.05%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

CRT Project के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CRT में $ -0.00179038 (-99.80%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

CRT Project के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00099638 (-99.64%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

CRT Project (CRT) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब CRT Project प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

CRT Project (CRT) क्या है

The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards.

CRT Project MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके CRT Project निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CRT की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- CRT Project के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर CRT Project खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

CRT Project प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CRT Project (CRT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CRT Project (CRT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CRT Project के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CRT Project प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CRT Project (CRT) टोकन का अर्थशास्त्र

CRT Project (CRT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

CRT Project (CRT) कैसे खरीदें

क्या आपको CRT Project कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से CRT Project खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CRT लोकल करेंसी में

1 CRT Project(CRT) से VND
0.0952603
1 CRT Project(CRT) से AUD
A$0.0000055386
1 CRT Project(CRT) से GBP
0.0000026788
1 CRT Project(CRT) से EUR
0.000003077
1 CRT Project(CRT) से USD
$0.00000362
1 CRT Project(CRT) से MYR
RM0.0000152764
1 CRT Project(CRT) से TRY
0.0001489268
1 CRT Project(CRT) से JPY
¥0.00053214
1 CRT Project(CRT) से ARS
ARS$0.0048266546
1 CRT Project(CRT) से RUB
0.00029141
1 CRT Project(CRT) से INR
0.0003180532
1 CRT Project(CRT) से IDR
Rp0.0593442528
1 CRT Project(CRT) से KRW
0.0050347684
1 CRT Project(CRT) से PHP
0.0002069554
1 CRT Project(CRT) से EGP
￡E.0.0001755338
1 CRT Project(CRT) से BRL
R$0.0000195842
1 CRT Project(CRT) से CAD
C$0.0000049594
1 CRT Project(CRT) से BDT
0.0004400472
1 CRT Project(CRT) से NGN
0.0055606458
1 CRT Project(CRT) से COP
$0.014596745
1 CRT Project(CRT) से ZAR
R.0.0000641464
1 CRT Project(CRT) से UAH
0.0001491802
1 CRT Project(CRT) से VES
Bs0.00052128
1 CRT Project(CRT) से CLP
$0.00350416
1 CRT Project(CRT) से PKR
Rs0.0010260528
1 CRT Project(CRT) से KZT
0.0019451708
1 CRT Project(CRT) से THB
฿0.0001171794
1 CRT Project(CRT) से TWD
NT$0.0001104462
1 CRT Project(CRT) से AED
د.إ0.0000132854
1 CRT Project(CRT) से CHF
Fr0.000002896
1 CRT Project(CRT) से HKD
HK$0.0000281998
1 CRT Project(CRT) से AMD
֏0.0013832382
1 CRT Project(CRT) से MAD
.د.م0.0000326162
1 CRT Project(CRT) से MXN
$0.0000675854
1 CRT Project(CRT) से SAR
ريال0.000013575
1 CRT Project(CRT) से PLN
0.000013213
1 CRT Project(CRT) से RON
лв0.0000157108
1 CRT Project(CRT) से SEK
kr0.0000343538
1 CRT Project(CRT) से BGN
лв0.0000060454
1 CRT Project(CRT) से HUF
Ft0.0012312706
1 CRT Project(CRT) से CZK
0.0000760924
1 CRT Project(CRT) से KWD
د.ك0.0000011041
1 CRT Project(CRT) से ILS
0.0000120184
1 CRT Project(CRT) से AOA
Kz0.0032998834
1 CRT Project(CRT) से BHD
.د.ب0.00000136474
1 CRT Project(CRT) से BMD
$0.00000362
1 CRT Project(CRT) से DKK
kr0.0000231318
1 CRT Project(CRT) से HNL
L0.0000946992
1 CRT Project(CRT) से MUR
0.0001662304
1 CRT Project(CRT) से NAD
$0.0000639292
1 CRT Project(CRT) से NOK
kr0.0000364534
1 CRT Project(CRT) से NZD
$0.0000061178
1 CRT Project(CRT) से PAB
B/.0.00000362
1 CRT Project(CRT) से PGK
K0.0000153126
1 CRT Project(CRT) से QAR
ر.ق0.000013213
1 CRT Project(CRT) से RSD
дин.0.0003635928

CRT Project संसाधन

CRT Project को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक CRT Project वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न CRT Project

आज CRT Project (CRT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRT प्राइस 0.00000362 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000362 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CRT Project का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
CRT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRT ने 0.03370147196020793 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRT ने 0.000003891431953774 USD की ATL प्राइस देखी.
CRT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 281.00 USD है.
क्या CRT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRT का प्राइस का अनुमान देखें.
CRT Project (CRT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

