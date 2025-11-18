CROSS मूल्य(CROSS)
आज CROSS (CROSS) का लाइव मूल्य $ 0.12257 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.85% का बदलाव आया है. मौजूदा CROSS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.12257 प्रति CROSS है.
$ 41.09M के मार्केट कैप के अनुसार CROSS करेंसी की रैंक #453 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 335.22M CROSS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CROSS की ट्रेडिंग $ 0.11218 (निम्न) और $ 0.13628 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.4431755260236053 और सबसे निम्न स्तर $ 0.04656997751656906 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CROSS में पिछले एक घंटे में -0.16% और पिछले 7 दिनों में -0.55% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 291.72K तक पहुँच गया.
No.453
33.52%
BSC
CROSS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 291.72K है. CROSS की मार्केट में उपलब्ध राशि 335.22M है, कुल आपूर्ति 1000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 122.57M है.
-0.16%
-3.85%
-0.55%
-0.55%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में CROSS के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0049079
|-3.85%
|30 दिन
|$ -0.01387
|-10.17%
|60 दिन
|$ -0.1269
|-50.87%
|90 दिन
|$ -0.11195
|-47.74%
आज CROSS में $ -0.0049079 (-3.85%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.01387 (-10.17%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CROSS में $ -0.1269 (-50.87%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.11195 (-47.74%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
2040 में, CROSS के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
CROSS is a Layer 1 blockchain purpose-built for Web3 gaming. Its business model focuses on providing full-stack infrastructure for on-chain games and capturing value through gas fees, DEX trading, NFT transactions, and developer tools. The project’s vision is to create a scalable, performance-driven ecosystem that bridges Web2-scale gaming with Web3 ownership and token economies.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|11-19 12:49:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
|11-18 17:44:47
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
|11-17 11:15:44
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
|11-17 03:26:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
|11-16 23:43:30
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
|11-16 18:32:59
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
राशि
1 CROSS = 0.12257 USD