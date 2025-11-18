Circle xStock मूल्य(CRCLX)
आज Circle xStock (CRCLX) का लाइव मूल्य $ 76.46 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.21% का बदलाव आया है. मौजूदा CRCLX से USD कन्वर्ज़न दर $ 76.46 प्रति CRCLX है.
$ 12.59M के मार्केट कैप के अनुसार Circle xStock करेंसी की रैंक #948 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 164.60K CRCLX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CRCLX की ट्रेडिंग $ 75.01 (निम्न) और $ 79.92 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 258.3037707311062 और सबसे निम्न स्तर $ 75.10173144656281 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CRCLX में पिछले एक घंटे में -1.09% और पिछले 7 दिनों में -23.88% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.76K तक पहुँच गया.
No.948
SOL
Circle xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.59M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.76K है. CRCLX की मार्केट में उपलब्ध राशि 164.60K है, कुल आपूर्ति 164598.40571032 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.59M है.
-1.09%
-1.21%
-23.88%
-23.88%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Circle xStock के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.9365
|-1.21%
|30 दिन
|$ -53.62
|-41.23%
|60 दिन
|$ -67.57
|-46.92%
|90 दिन
|$ -62.07
|-44.81%
आज CRCLX में $ -0.9365 (-1.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -53.62 (-41.23%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CRCLX में $ -67.57 (-46.92%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -62.07 (-44.81%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Circle xStock (CRCLX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Circle xStock प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Circle xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Circle xStock को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.
राशि
1 CRCLX = 76.45 USD