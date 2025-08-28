COTI (COTI) क्या है

COTI is a layer-1 blockchain ecosystem designed for payments. Unlike traditional blockchains, COTI doesn’t rely on Proof of Work (PoW) or Proof of Stake (PoS) to validate transactions. It adopts a unique consensus algorithm called Proof of Trust (PoT), which combines directed acyclic graph (DAG) data structure with PoW. PoT can lower transaction costs and increase throughput to up to 100,000 TPS. Its native token COTI is a cryptocurrency that operates on three different mainnets. COTI is used for paying transaction fees and can be staked to earn rewards in the Treasury. You can also use COTI and other cryptocurrencies to pay for goods and services with the COTI Visa debit card. The COTI MultiDAG 2.0 will allow developers, merchants, and enterprises to issue tokens that inherit Trustchain abilities, such as scalability, high throughput, low cost, and easy-to-use payment tools like COTI Pay Business.

COTI प्राइस का अनुमान (USD)

COTI (COTI) टोकन का अर्थशास्त्र

COTI (COTI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COTI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

COTI (COTI) कैसे खरीदें

क्या आपको COTI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से COTI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

COTI संसाधन

COTI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न COTI आज COTI (COTI) का मूल्य कितना है? USD में लाइव COTI प्राइस 0.05172 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. COTI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.05172 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए COTI से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. COTI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? COTI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 120.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. COTI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? COTI की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.32B USD है. COTI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? COTI ने 0.6825694816832438 USD की ATH प्राइस हासिल की. COTI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? COTI ने 0.00622556408704 USD की ATL प्राइस देखी. COTI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? COTI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 91.58K USD है. क्या COTI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COTI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COTI का प्राइस का अनुमान देखें.

COTI (COTI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

