BRC20.COM (COM) रियल-टाइम प्राइस $ 0.018901 है. पिछले 24 घंटों में, COM ने $ 0.018194 के कम और $ 0.021197 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COM में -0.36%, 24 घंटों में +3.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
BRC20.COM (COM) मार्केट की जानकारी
--
----
$ 54.93K
$ 54.93K$ 54.93K
$ 396.92K
$ 396.92K$ 396.92K
--
----
21,000,000
21,000,000 21,000,000
BRC20
BRC20.COM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.93K है. COM की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 21000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 396.92K है.
BRC20.COM (COM) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में BRC20.COM के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.00066559
+3.65%
30 दिन
$ -0.003658
-16.22%
60 दिन
$ +0.00309
+19.54%
90 दिन
$ -0.022059
-53.86%
BRC20.COM के मूल्य में आज आया अंतर
आज COM में $ +0.00066559 (+3.65%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
BRC20.COM के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.003658 (-16.22%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
BRC20.COM के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर COM में $ +0.00309 (+19.54%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
BRC20.COM के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.022059 (-53.86%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
BRC20.COM (COM) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.
BRC20.COM प्राइस का अनुमान (USD)
