COG की अधिक जानकारी

COG प्राइस की जानकारी

COG व्हाइटपेपर

COG आधिकारिक वेबसाइट

COG टोकन का अर्थशास्त्र

COG प्राइस का पूर्वानुमान

COG हिस्ट्री

COG खरीदने की गाइड

COG-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

COG स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Cogni Token लोगो

Cogni Token मूल्य(COG)

1 COG से USD लाइव प्राइस:

$0.251
$0.251$0.251
-5.21%1D
USD
Cogni Token (COG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:22:01 (UTC+8)

Cogni Token (COG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.246
$ 0.246$ 0.246
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.2779
$ 0.2779$ 0.2779
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.246
$ 0.246$ 0.246

$ 0.2779
$ 0.2779$ 0.2779

--
----

--
----

-2.42%

-5.21%

-5.57%

-5.57%

Cogni Token (COG) रियल-टाइम प्राइस $ 0.251 है. पिछले 24 घंटों में, COG ने $ 0.246 के कम और $ 0.2779 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. COG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में COG में -2.42%, 24 घंटों में -5.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cogni Token (COG) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 145.11K
$ 145.11K$ 145.11K

$ 25.10M
$ 25.10M$ 25.10M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Cogni Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 145.11K है. COG की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.10M है.

Cogni Token (COG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cogni Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.013796-5.21%
30 दिन$ -0.0024-0.95%
60 दिन$ -0.1708-40.50%
90 दिन$ +0.051+25.50%
Cogni Token के मूल्य में आज आया अंतर

आज COG में $ -0.013796 (-5.21%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Cogni Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0024 (-0.95%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Cogni Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर COG में $ -0.1708 (-40.50%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Cogni Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.051 (+25.50%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Cogni Token (COG) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Cogni Token प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Cogni Token (COG) क्या है

CogniToken AI is a cutting-edge artificial intelligence platform driven by "cognitive science" as the core.It's name comes from the in-depth simulation of the human cognitive process, aiming to optimize human-computer interaction scenarios through intelligent decision-making and autonomous learning ability.

Cogni Token MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Cogni Token निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- COG की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Cogni Token के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Cogni Token खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Cogni Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cogni Token (COG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cogni Token (COG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cogni Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cogni Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Cogni Token (COG) टोकन का अर्थशास्त्र

Cogni Token (COG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. COG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Cogni Token (COG) कैसे खरीदें

क्या आपको Cogni Token कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Cogni Token खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

COG लोकल करेंसी में

1 Cogni Token(COG) से VND
6,605.065
1 Cogni Token(COG) से AUD
A$0.38152
1 Cogni Token(COG) से GBP
0.18574
1 Cogni Token(COG) से EUR
0.21335
1 Cogni Token(COG) से USD
$0.251
1 Cogni Token(COG) से MYR
RM1.05671
1 Cogni Token(COG) से TRY
10.32614
1 Cogni Token(COG) से JPY
¥36.897
1 Cogni Token(COG) से ARS
ARS$334.66583
1 Cogni Token(COG) से RUB
20.20299
1 Cogni Token(COG) से INR
22.02023
1 Cogni Token(COG) से IDR
Rp4,114.75344
1 Cogni Token(COG) से KRW
348.60888
1 Cogni Token(COG) से PHP
14.31955
1 Cogni Token(COG) से EGP
￡E.12.1735
1 Cogni Token(COG) से BRL
R$1.35791
1 Cogni Token(COG) से CAD
C$0.34387
1 Cogni Token(COG) से BDT
30.51156
1 Cogni Token(COG) से NGN
385.55859
1 Cogni Token(COG) से COP
$1,012.09475
1 Cogni Token(COG) से ZAR
R.4.44772
1 Cogni Token(COG) से UAH
10.34371
1 Cogni Token(COG) से VES
Bs36.144
1 Cogni Token(COG) से CLP
$242.968
1 Cogni Token(COG) से PKR
Rs71.14344
1 Cogni Token(COG) से KZT
134.87234
1 Cogni Token(COG) से THB
฿8.11483
1 Cogni Token(COG) से TWD
NT$7.66052
1 Cogni Token(COG) से AED
د.إ0.92117
1 Cogni Token(COG) से CHF
Fr0.2008
1 Cogni Token(COG) से HKD
HK$1.95529
1 Cogni Token(COG) से AMD
֏95.90961
1 Cogni Token(COG) से MAD
.د.م2.26151
1 Cogni Token(COG) से MXN
$4.68366
1 Cogni Token(COG) से SAR
ريال0.94125
1 Cogni Token(COG) से PLN
0.91615
1 Cogni Token(COG) से RON
лв1.08934
1 Cogni Token(COG) से SEK
kr2.38199
1 Cogni Token(COG) से BGN
лв0.41917
1 Cogni Token(COG) से HUF
Ft85.37263
1 Cogni Token(COG) से CZK
5.27853
1 Cogni Token(COG) से KWD
د.ك0.076555
1 Cogni Token(COG) से ILS
0.83332
1 Cogni Token(COG) से AOA
Kz228.80407
1 Cogni Token(COG) से BHD
.د.ب0.094376
1 Cogni Token(COG) से BMD
$0.251
1 Cogni Token(COG) से DKK
kr1.6064
1 Cogni Token(COG) से HNL
L6.56616
1 Cogni Token(COG) से MUR
11.55604
1 Cogni Token(COG) से NAD
$4.43266
1 Cogni Token(COG) से NOK
kr2.52757
1 Cogni Token(COG) से NZD
$0.42419
1 Cogni Token(COG) से PAB
B/.0.251
1 Cogni Token(COG) से PGK
K1.06173
1 Cogni Token(COG) से QAR
ر.ق0.91615
1 Cogni Token(COG) से RSD
дин.25.21797

Cogni Token संसाधन

Cogni Token को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Cogni Token वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Cogni Token

आज Cogni Token (COG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव COG प्राइस 0.251 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
COG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
COG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.251 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cogni Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
COG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
COG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
COG की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
COG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
COG ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
COG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
COG ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
COG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
COG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 145.11K USD है.
क्या COG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष COG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए COG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 12:22:01 (UTC+8)

Cogni Token (COG) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

COG-से-USD कैलकुलेटर

राशि

COG
COG
USD
USD

1 COG = 0.251 USD

COG ट्रेड करें

COGUSDT
$0.251
$0.251$0.251
-5.21%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस