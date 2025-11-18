Alliance Games मूल्य(COA)
आज Alliance Games (COA) का लाइव मूल्य $ 0.00236 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.66% का बदलाव आया है. मौजूदा COA से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00236 प्रति COA है.
$ 978.73K के मार्केट कैप के अनुसार Alliance Games करेंसी की रैंक #2071 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 414.72M COA है. पिछले 24 घंटों के दौरान, COA की ट्रेडिंग $ 0.00236 (निम्न) और $ 0.00259 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.03474769210606202 और सबसे निम्न स्तर $ 0.002358643623352284 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में COA में पिछले एक घंटे में -3.28% और पिछले 7 दिनों में -10.27% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 310.78 तक पहुँच गया.
Alliance Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 978.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 310.78 है. COA की मार्केट में उपलब्ध राशि 414.72M है, कुल आपूर्ति 2000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.72M है.
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Alliance Games के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0000398
|-1.66%
|30 दिन
|$ -0.00445
|-65.35%
|60 दिन
|$ -0.0019
|-44.61%
|90 दिन
|$ -0.00394
|-62.54%
आज COA में $ -0.0000398 (-1.66%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.00445 (-65.35%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर COA में $ -0.0019 (-44.61%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.00394 (-62.54%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.
