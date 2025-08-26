CLX की अधिक जानकारी

CLX प्राइस की जानकारी

CLX आधिकारिक वेबसाइट

CLX टोकन का अर्थशास्त्र

CLX प्राइस का पूर्वानुमान

CLX हिस्ट्री

CLX खरीदने की गाइड

CLX-टू-फ़िएट करेंसी कन्वर्टर

CLX स्पॉट

प्री-मार्केट

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

Clanker Index लोगो

Clanker Index मूल्य(CLX)

1 CLX से USD लाइव प्राइस:

$1.759
$1.759$1.759
0.00%1D
USD
Clanker Index (CLX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:30:12 (UTC+8)

Clanker Index (CLX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.759
$ 1.759$ 1.759
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.759
$ 1.759$ 1.759
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.759
$ 1.759$ 1.759

$ 1.759
$ 1.759$ 1.759

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-9.43%

-9.43%

Clanker Index (CLX) रियल-टाइम प्राइस $ 1.759 है. पिछले 24 घंटों में, CLX ने $ 1.759 के कम और $ 1.759 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CLX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CLX में 0.00%, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Clanker Index (CLX) मार्केट की जानकारी

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 475.07K
$ 475.07K$ 475.07K

--
----

270,077.73
270,077.73 270,077.73

BASE

Clanker Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 है. CLX की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 270077.73 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 475.07K है.

Clanker Index (CLX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Clanker Index के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 00.00%
30 दिन$ -0.223-11.26%
60 दिन$ +0.218+14.14%
90 दिन$ +0.71+67.68%
Clanker Index के मूल्य में आज आया अंतर

आज CLX में $ 0 (0.00%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Clanker Index के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.223 (-11.26%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Clanker Index के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CLX में $ +0.218 (+14.14%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Clanker Index के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.71 (+67.68%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Clanker Index (CLX) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Clanker Index प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Clanker Index (CLX) क्या है

Clanker is a set of smart contracts that create token markets which reward token creators.

Clanker Index MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Clanker Index निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CLX की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Clanker Index के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Clanker Index खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Clanker Index प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Clanker Index (CLX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Clanker Index (CLX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Clanker Index के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Clanker Index प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Clanker Index (CLX) टोकन का अर्थशास्त्र

Clanker Index (CLX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CLX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Clanker Index (CLX) कैसे खरीदें

क्या आपको Clanker Index कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Clanker Index खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CLX लोकल करेंसी में

1 Clanker Index(CLX) से VND
46,288.085
1 Clanker Index(CLX) से AUD
A$2.69127
1 Clanker Index(CLX) से GBP
1.30166
1 Clanker Index(CLX) से EUR
1.49515
1 Clanker Index(CLX) से USD
$1.759
1 Clanker Index(CLX) से MYR
RM7.40539
1 Clanker Index(CLX) से TRY
72.36526
1 Clanker Index(CLX) से JPY
¥256.814
1 Clanker Index(CLX) से ARS
ARS$2,345.32747
1 Clanker Index(CLX) से RUB
141.58191
1 Clanker Index(CLX) से INR
154.42261
1 Clanker Index(CLX) से IDR
Rp28,836.06096
1 Clanker Index(CLX) से KRW
2,443.03992
1 Clanker Index(CLX) से PHP
100.33336
1 Clanker Index(CLX) से EGP
￡E.85.3115
1 Clanker Index(CLX) से BRL
R$9.51619
1 Clanker Index(CLX) से CAD
C$2.40983
1 Clanker Index(CLX) से BDT
213.82404
1 Clanker Index(CLX) से NGN
2,701.98231
1 Clanker Index(CLX) से COP
$7,092.72775
1 Clanker Index(CLX) से ZAR
R.31.15189
1 Clanker Index(CLX) से UAH
72.48839
1 Clanker Index(CLX) से VES
Bs253.296
1 Clanker Index(CLX) से CLP
$1,702.712
1 Clanker Index(CLX) से PKR
Rs498.57096
1 Clanker Index(CLX) से KZT
945.18106
1 Clanker Index(CLX) से THB
฿56.92124
1 Clanker Index(CLX) से TWD
NT$53.70227
1 Clanker Index(CLX) से AED
د.إ6.45553
1 Clanker Index(CLX) से CHF
Fr1.4072
1 Clanker Index(CLX) से HKD
HK$13.70261
1 Clanker Index(CLX) से AMD
֏672.13149
1 Clanker Index(CLX) से MAD
.د.م15.84859
1 Clanker Index(CLX) से MXN
$32.82294
1 Clanker Index(CLX) से SAR
ريال6.59625
1 Clanker Index(CLX) से PLN
6.42035
1 Clanker Index(CLX) से RON
лв7.63406
1 Clanker Index(CLX) से SEK
kr16.69291
1 Clanker Index(CLX) से BGN
лв2.93753
1 Clanker Index(CLX) से HUF
Ft598.49975
1 Clanker Index(CLX) से CZK
36.99177
1 Clanker Index(CLX) से KWD
د.ك0.536495
1 Clanker Index(CLX) से ILS
5.85747
1 Clanker Index(CLX) से AOA
Kz1,603.45163
1 Clanker Index(CLX) से BHD
.د.ب0.663143
1 Clanker Index(CLX) से BMD
$1.759
1 Clanker Index(CLX) से DKK
kr11.2576
1 Clanker Index(CLX) से HNL
L46.01544
1 Clanker Index(CLX) से MUR
80.77328
1 Clanker Index(CLX) से NAD
$31.06394
1 Clanker Index(CLX) से NOK
kr17.73072
1 Clanker Index(CLX) से NZD
$2.97271
1 Clanker Index(CLX) से PAB
B/.1.759
1 Clanker Index(CLX) से PGK
K7.44057
1 Clanker Index(CLX) से QAR
ر.ق6.42035
1 Clanker Index(CLX) से RSD
дин.176.65637

Clanker Index संसाधन

Clanker Index को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

आधिकारिक Clanker Index वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Clanker Index

आज Clanker Index (CLX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CLX प्राइस 1.759 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CLX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CLX से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.759 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Clanker Index का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CLX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CLX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CLX की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
CLX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CLX ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
CLX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CLX ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
CLX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CLX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.00 USD है.
क्या CLX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CLX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CLX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 13:30:12 (UTC+8)

Clanker Index (CLX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

Somnia（SOMI）की कीमत की भविष्यवाणी: क्या 2025 में SOMI मेटावर्स ब्लॉकचेन का नेता बन सकता है?

Somnia（SOMI）एक उभरती हुई उच्च प्रदर्शन लेयर-1 सार्वजनिक श्रृंखला है, जो मेटावर्स और चेन गेम की दिशा में तेजी से उभर रही है। लाखों TPS, कम विलंबता और EVM संगतता के साथ, यह बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए आधारभूत समर्थन प्रदान करती है। यह लेख SOMI के टोकन अर्थशास्त्र, तकनीकी ढांचा, पारिस्थितिकी अनुप्रयोग, बाजार प्रदर्शन और निवेश नोट्स का व्यवस्थापकीय विश्लेषण करेगा, जो पाठकों को इसके संभावित मूल्य और जोखिम को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में मदद करेगा।

August 26, 2025

Avantis क्या है? DeFi लीवरेज ट्रेडिंग क्षेत्र का नवाचार पायनियर

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने के背景 में, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) क्षेत्र “बुनियादी प्रोटोकॉल स्तर” से “जटिल रणनीति स्तर” की ओर विकसित हो रहा है। Avantis एक वैश्विक क्रॉस-एसेट लीवरेज ट्रेडिंग प्रोटोकॉल के रूप में, अपने नवीनतम सिंथेटिक लीवरेज इंजन और जीरो फीस ट्रेडिंग मॉडल के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उच्च कुशल, लचीला ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करता है।

August 26, 2025

AERO की मजबूत वृद्धि: बेस चेन का प्राथमिक DEX, मूल्य और TVL दोनों में वृद्धि

2025 में क्रिप्टो मार्केट एक नए चरण में प्रवेश करता है, इथीरियम पारिस्थितिकी और लेयर 2 क्षेत्र लगातार गर्म हैं, जिसमें Aerodrome Finance (AERO) ने短期内快速出圈，成为市场关注的焦点。作为Base链上最大的去中心化交易协议之一，AERO不仅在价格走势上表现抢眼，链上数据和TVL排名也展现出强劲增长态势。

August 26, 2025
और देखें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

CLX-से-USD कैलकुलेटर

राशि

CLX
CLX
USD
USD

1 CLX = 1.759 USD

CLX ट्रेड करें

CLXUSDT
$1.759
$1.759$1.759
0.00%

आज ही MEXC से जुड़ें

-- स्पॉट मेकर फ़ीस, -- स्पॉट टेकर फ़ीस
-- फ़्यूचर्स मेकर फ़ीस, -- फ़्यूचर्स टेकर फ़ीस