Clippy मूल्य(CLIPPY)
आज Clippy (CLIPPY) का लाइव मूल्य $ 0.001529 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 33.53% का बदलाव आया है. मौजूदा CLIPPY से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.001529 प्रति CLIPPY है.
$ 0.00 के मार्केट कैप के अनुसार Clippy करेंसी की रैंक #3811 है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 CLIPPY है. पिछले 24 घंटों के दौरान, CLIPPY की ट्रेडिंग $ 0.001111 (निम्न) और $ 0.001722 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.002493578943262639 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00005534295151714 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में CLIPPY में पिछले एक घंटे में -5.10% और पिछले 7 दिनों में +205.80% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.71K तक पहुँच गया.
No.3811
0.00%
SOL
Clippy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 54.71K है. CLIPPY की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 999999890 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.53M है.
-5.10%
+33.53%
+205.80%
+205.80%
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Clippy के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00038394
|+33.53%
|30 दिन
|$ +0.001029
|+205.80%
|60 दिन
|$ +0.001029
|+205.80%
|90 दिन
|$ +0.001029
|+205.80%
आज CLIPPY में $ +0.00038394 (+33.53%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.001029 (+205.80%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CLIPPY में $ +0.001029 (+205.80%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.001029 (+205.80%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Clippy (CLIPPY) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
अब Clippy प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.
2040 में, Clippy के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
