Chis AI लोगो

Chis AI मूल्य(CHISAI)

1 CHISAI से USD लाइव प्राइस:

$0.24589
+2.48%1D
USD
Chis AI (CHISAI) मूल्य का लाइव चार्ट
Chis AI (CHISAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.22372
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.25467
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.22372
$ 0.25467
--
--
+3.33%

+2.48%

+32.09%

+32.09%

Chis AI (CHISAI) रियल-टाइम प्राइस $ 0.24635 है. पिछले 24 घंटों में, CHISAI ने $ 0.22372 के कम और $ 0.25467 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CHISAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस -- है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस -- है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CHISAI में +3.33%, 24 घंटों में +2.48%, तथा पिछले 7 दिनों में +32.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Chis AI (CHISAI) मार्केट की जानकारी

--
$ 741.78K
$ 24.64M
--
100,000,000
BASE

Chis AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 741.78K है. CHISAI की मार्केट में उपलब्ध राशि -- है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.64M है.

Chis AI (CHISAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Chis AI के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0059505+2.48%
30 दिन$ +0.16693+210.18%
60 दिन$ +0.15109+158.60%
90 दिन$ +0.10454+73.71%
Chis AI के मूल्य में आज आया अंतर

आज CHISAI में $ +0.0059505 (+2.48%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Chis AI के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.16693 (+210.18%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Chis AI के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CHISAI में $ +0.15109 (+158.60%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Chis AI के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.10454 (+73.71%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Chis AI (CHISAI) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Chis AI प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Chis AI (CHISAI) क्या है

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Chis AI MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Chis AI निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CHISAI की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Chis AI के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Chis AI खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Chis AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Chis AI (CHISAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Chis AI (CHISAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Chis AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Chis AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Chis AI (CHISAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Chis AI (CHISAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CHISAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Chis AI (CHISAI) कैसे खरीदें

क्या आपको Chis AI कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Chis AI खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CHISAI लोकल करेंसी में

1 Chis AI(CHISAI) से VND
6,482.70025
1 Chis AI(CHISAI) से AUD
A$0.374452
1 Chis AI(CHISAI) से GBP
0.182299
1 Chis AI(CHISAI) से EUR
0.2093975
1 Chis AI(CHISAI) से USD
$0.24635
1 Chis AI(CHISAI) से MYR
RM1.0371335
1 Chis AI(CHISAI) से TRY
10.134839
1 Chis AI(CHISAI) से JPY
¥35.9671
1 Chis AI(CHISAI) से ARS
ARS$328.4658455
1 Chis AI(CHISAI) से RUB
19.831175
1 Chis AI(CHISAI) से INR
21.5876505
1 Chis AI(CHISAI) से IDR
Rp4,038.523944
1 Chis AI(CHISAI) से KRW
341.677596
1 Chis AI(CHISAI) से PHP
14.0542675
1 Chis AI(CHISAI) से EGP
￡E.11.9455115
1 Chis AI(CHISAI) से BRL
R$1.3327535
1 Chis AI(CHISAI) से CAD
C$0.3374995
1 Chis AI(CHISAI) से BDT
29.946306
1 Chis AI(CHISAI) से NGN
378.4157715
1 Chis AI(CHISAI) से COP
$993.3447875
1 Chis AI(CHISAI) से ZAR
R.4.3628585
1 Chis AI(CHISAI) से UAH
10.1520835
1 Chis AI(CHISAI) से VES
Bs35.4744
1 Chis AI(CHISAI) से CLP
$238.4668
1 Chis AI(CHISAI) से PKR
Rs69.825444
1 Chis AI(CHISAI) से KZT
132.373709
1 Chis AI(CHISAI) से THB
฿7.9546415
1 Chis AI(CHISAI) से TWD
NT$7.5309195
1 Chis AI(CHISAI) से AED
د.إ0.9041045
1 Chis AI(CHISAI) से CHF
Fr0.19708
1 Chis AI(CHISAI) से HKD
HK$1.916603
1 Chis AI(CHISAI) से AMD
֏94.1327985
1 Chis AI(CHISAI) से MAD
.د.م2.2196135
1 Chis AI(CHISAI) से MXN
$4.596891
1 Chis AI(CHISAI) से SAR
ريال0.9238125
1 Chis AI(CHISAI) से PLN
0.8991775
1 Chis AI(CHISAI) से RON
лв1.069159
1 Chis AI(CHISAI) से SEK
kr2.3378615
1 Chis AI(CHISAI) से BGN
лв0.4114045
1 Chis AI(CHISAI) से HUF
Ft83.7910255
1 Chis AI(CHISAI) से CZK
5.1807405
1 Chis AI(CHISAI) से KWD
د.ك0.07513675
1 Chis AI(CHISAI) से ILS
0.817882
1 Chis AI(CHISAI) से AOA
Kz224.5652695
1 Chis AI(CHISAI) से BHD
.د.ب0.0926276
1 Chis AI(CHISAI) से BMD
$0.24635
1 Chis AI(CHISAI) से DKK
kr1.57664
1 Chis AI(CHISAI) से HNL
L6.444516
1 Chis AI(CHISAI) से MUR
11.3345635
1 Chis AI(CHISAI) से NAD
$4.350541
1 Chis AI(CHISAI) से NOK
kr2.4807445
1 Chis AI(CHISAI) से NZD
$0.4163315
1 Chis AI(CHISAI) से PAB
B/.0.24635
1 Chis AI(CHISAI) से PGK
K1.0420605
1 Chis AI(CHISAI) से QAR
ر.ق0.8991775
1 Chis AI(CHISAI) से RSD
дин.24.7409305

Chis AI संसाधन

Chis AI को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Chis AI वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Chis AI

आज Chis AI (CHISAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CHISAI प्राइस 0.24635 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CHISAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CHISAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.24635 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Chis AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CHISAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन -- USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CHISAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CHISAI की मार्केट में उपलब्ध राशि -- USD है.
CHISAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CHISAI ने -- USD की ATH प्राइस हासिल की.
CHISAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CHISAI ने -- USD की ATL प्राइस देखी.
CHISAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CHISAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 741.78K USD है.
क्या CHISAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CHISAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CHISAI का प्राइस का अनुमान देखें.
Chis AI (CHISAI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

चर्चित खबरें

तेज़ गाइड: MEXC पर SOMI के प्री-मार्केट परपेचुअल ट्रेडिंग कैसे करें

Somnia एक उभरता हुआ उच्च प्रदर्शन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, जो अपने मिलियन TPS और मेटावर्स इकोसिस्टम के समर्थन के साथ हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। इसके मूल टोकन SOMI ने MEXC प्लेटफॉर्म पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सबसे पहले व्यापार करना शुरू कर दिया है। यह लेख आपको Somnia प्रोजेक्ट की प्रमुखताओं, प्री-मार्केट परपेचुअल के तंत्र, और SOMIUSDT के व्यापार में तेजी से भाग लेने के तरीके के बारे में जानकारी देगा।

August 26, 2025

WLFI ने क्रिप्टो बाजार को बढ़ावा दिया: MEXC पर प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट और कल्याणकारी कार्यक्रम का अनुभव करें

वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी बाजार का केंद्र, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLFI) है। एक परियोजना के रूप में जो राजनीतिक गुण और DeFi नवाचार का महत्व रखती है, WLFI ने अपने लॉन्च से पहले ही व्यापक ध्यान आकर्षित किया। MEXC के रूप में, एक विश्व स्तर पर अग्रणी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, WLFI प्री-मार्केट परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग को सबसे पहले पेश किया है, जिससे उपयोगकर्ता बाजार की热点ों को पहले से व्यवस्थित कर सकें। साथ ही, MEXC ने नए उपयोगकर्ताओं के लिए WLFI प्री-हाइप फेस्ट S2 कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है, जो उन्हें विशाल पुरस्कार अवसर प्रदान करता है।

August 24, 2025

MEXC मुद्रा विनिमय के बाद की सुरक्षा: क्यों पारदर्शिता और सुरक्षा क्रिप्टो विनिमयों के भविष्य को परिभाषित करती हैं

2022 के अंत में FTX का पतन रातोंरात क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग को बदल दिया। उपयोगकर्ता धन के अरबों डॉलर गायब हो गए, वैश्विक स्तर पर नियामक दबाव बढ़ गया, और केंद्रीय विनिमयों (CEXs) पर विश्वास गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। तब से, “सुरक्षा पहले” खुदरा व्यापारियों और संस्थागत निवेशकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है।

August 24, 2025
और देखें

