Cere Network लोगो

Cere Network मूल्य(CERE)

1 CERE से USD लाइव प्राइस:

$0.0010001
$0.0010001$0.0010001
+2.49%1D
USD
Cere Network (CERE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:49:34 (UTC+8)

Cere Network (CERE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.000971
$ 0.000971$ 0.000971
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0010432
$ 0.0010432$ 0.0010432
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.000971
$ 0.000971$ 0.000971

$ 0.0010432
$ 0.0010432$ 0.0010432

$ 0.48141058659287334
$ 0.48141058659287334$ 0.48141058659287334

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

+2.49%

+1.08%

+1.08%

Cere Network (CERE) रियल-टाइम प्राइस $ 0.0010009 है. पिछले 24 घंटों में, CERE ने $ 0.000971 के कम और $ 0.0010432 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CERE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.48141058659287334 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CERE में +0.10%, 24 घंटों में +2.49%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cere Network (CERE) मार्केट की जानकारी

No.1309

$ 6.95M
$ 6.95M$ 6.95M

$ 56.41K
$ 56.41K$ 56.41K

$ 10.01M
$ 10.01M$ 10.01M

6.94B
6.94B 6.94B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Cere Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.95M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.41K है. CERE की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.94B है, कुल आपूर्ति 10000000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.01M है.

Cere Network (CERE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cere Network के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.000024297+2.49%
30 दिन$ -0.0001843-15.56%
60 दिन$ -0.0002746-21.53%
90 दिन$ -0.0002591-20.57%
Cere Network के मूल्य में आज आया अंतर

आज CERE में $ +0.000024297 (+2.49%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.

Cere Network के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर

पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0001843 (-15.56%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.

Cere Network के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर

व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CERE में $ -0.0002746 (-21.53%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.

Cere Network के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर

अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ -0.0002591 (-20.57%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.

Cere Network (CERE) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?

अब Cere Network प्राइस हिस्ट्री पेज देखें.

Cere Network (CERE) क्या है

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Cere Network MEXC पर उपलब्ध है, जो आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे टोकन खरीदने, होल्ड करने, ट्रांसफ़र करने और स्टेक करने की सुविधा देता है. चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में नए हों, MEXC आपके Cere Network निवेश को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए यूज़र के लिए उपयोग में आसान एक इंटरफ़ेस और कई तरह के टूल्स उपलब्ध कराता है. इस टोकन के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, हम आपको अपने डिजिटल ऐसेट परिचय पेज पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं.

इसके अतिरिक्त, आप यह भी कर सकते हैं:
- CERE की स्टेकिंग उपलब्धता जाँचकरयह देख सकते हैं कि आप अपनी होल्डिंग पर रिवॉर्ड कैसे हासिल कर सकते हैं.
- Cere Network के बारे में हमारे ब्लॉग पर समीक्षाएँ और आँकड़े पढ़कर मार्केट के नए ट्रेंड और विशेषज्ञों से मिली इनसाइट की काज़ा जानकारी रखें.

हमारे व्यापक संसाधन इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी मदद से आप आसानी से और सोच-समझकर Cere Network खरीदारी कर सकें और यह पक्का हो सके कि पूरे आत्मविश्वास के साथ निवेश करने के लिए आपके पास सभी ज़रूरी टूल्स और जानकारी है.

Cere Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cere Network (CERE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cere Network (CERE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cere Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cere Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Cere Network (CERE) टोकन का अर्थशास्त्र

Cere Network (CERE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CERE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

Cere Network (CERE) कैसे खरीदें

क्या आपको Cere Network कैसे खरीदें जानना है? यह प्रक्रिया आसान और बिना किसी परेशानी वाली है! आप हर चरण की जानकारी देने वाली हमारी ‘कैसे खरीदें’ गाइड को फ़ॉलो करके MEXC पर आसानी से Cere Network खरीद सकते हैं. हम आपको विस्तृत निर्देश और वीडियो ट्यूटोरियल प्रदान करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि MEXC पर कैसे साइन अप करें और कैसे पेमेंट के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाजनक तरीकों का उपयोग करें.

CERE लोकल करेंसी में

1 Cere Network(CERE) से VND
26.3386835
1 Cere Network(CERE) से AUD
A$0.001521368
1 Cere Network(CERE) से GBP
0.000740666
1 Cere Network(CERE) से EUR
0.000850765
1 Cere Network(CERE) से USD
$0.0010009
1 Cere Network(CERE) से MYR
RM0.004213789
1 Cere Network(CERE) से TRY
0.041177026
1 Cere Network(CERE) से JPY
¥0.1461314
1 Cere Network(CERE) से ARS
ARS$1.334529997
1 Cere Network(CERE) से RUB
0.08057245
1 Cere Network(CERE) से INR
0.087708867
1 Cere Network(CERE) से IDR
Rp16.408194096
1 Cere Network(CERE) से KRW
1.388208264
1 Cere Network(CERE) से PHP
0.057101345
1 Cere Network(CERE) से EGP
￡E.0.048533641
1 Cere Network(CERE) से BRL
R$0.005414869
1 Cere Network(CERE) से CAD
C$0.001371233
1 Cere Network(CERE) से BDT
0.121669404
1 Cere Network(CERE) से NGN
1.537472481
1 Cere Network(CERE) से COP
$4.035879025
1 Cere Network(CERE) से ZAR
R.0.017725939
1 Cere Network(CERE) से UAH
0.041247089
1 Cere Network(CERE) से VES
Bs0.1441296
1 Cere Network(CERE) से CLP
$0.9688712
1 Cere Network(CERE) से PKR
Rs0.283695096
1 Cere Network(CERE) से KZT
0.537823606
1 Cere Network(CERE) से THB
฿0.032319061
1 Cere Network(CERE) से TWD
NT$0.030597513
1 Cere Network(CERE) से AED
د.إ0.003673303
1 Cere Network(CERE) से CHF
Fr0.00080072
1 Cere Network(CERE) से HKD
HK$0.007787002
1 Cere Network(CERE) से AMD
֏0.382453899
1 Cere Network(CERE) से MAD
.د.م0.009018109
1 Cere Network(CERE) से MXN
$0.018676794
1 Cere Network(CERE) से SAR
ريال0.003753375
1 Cere Network(CERE) से PLN
0.003653285
1 Cere Network(CERE) से RON
лв0.004343906
1 Cere Network(CERE) से SEK
kr0.009498541
1 Cere Network(CERE) से BGN
лв0.001671503
1 Cere Network(CERE) से HUF
Ft0.340436117
1 Cere Network(CERE) से CZK
0.021048927
1 Cere Network(CERE) से KWD
د.ك0.0003052745
1 Cere Network(CERE) से ILS
0.003322988
1 Cere Network(CERE) से AOA
Kz0.912390413
1 Cere Network(CERE) से BHD
.د.ب0.0003763384
1 Cere Network(CERE) से BMD
$0.0010009
1 Cere Network(CERE) से DKK
kr0.00640576
1 Cere Network(CERE) से HNL
L0.026183544
1 Cere Network(CERE) से MUR
0.046051409
1 Cere Network(CERE) से NAD
$0.017675894
1 Cere Network(CERE) से NOK
kr0.010079063
1 Cere Network(CERE) से NZD
$0.001691521
1 Cere Network(CERE) से PAB
B/.0.0010009
1 Cere Network(CERE) से PGK
K0.004233807
1 Cere Network(CERE) से QAR
ر.ق0.003653285
1 Cere Network(CERE) से RSD
дин.0.100520387

Cere Network संसाधन

Cere Network को अधिक गहराई से समझने के लिए, व्हाइटपेपर, आधिकारिक वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों जैसे अतिरिक्त संसाधनों को एक्सप्लोर करने पर विचार करें:

व्हाइट पेपर
आधिकारिक Cere Network वेबसाइट
Block Explorer

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Cere Network

आज Cere Network (CERE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CERE प्राइस 0.0010009 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CERE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CERE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0010009 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cere Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CERE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.95M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CERE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CERE की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.94B USD है.
CERE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CERE ने 0.48141058659287334 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CERE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CERE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CERE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CERE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 56.41K USD है.
क्या CERE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CERE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CERE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 10:49:34 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

