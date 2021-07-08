Cobak Token (CBK) रियल-टाइम प्राइस $ 0.569 है. पिछले 24 घंटों में, CBK ने $ 0.564 के कम और $ 0.5821 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CBK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 16.31319095 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.3886256781622459 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CBK में -0.56%, 24 घंटों में +0.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cobak Token (CBK) मार्केट की जानकारी
No.551
$ 55.05M
$ 52.88K
$ 56.90M
96.75M
100,000,000
100,000,000
96.75%
2021-07-08 00:00:00
ETH
Cobak Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 55.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 52.88K है. CBK की मार्केट में उपलब्ध राशि 96.75M है, कुल आपूर्ति 100000000 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 56.90M है.
Cobak Token (CBK) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में Cobak Token के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ +0.001985
+0.35%
30 दिन
$ -0.0758
-11.76%
60 दिन
$ +0.1099
+23.93%
90 दिन
$ +0.0922
+19.33%
Cobak Token के मूल्य में आज आया अंतर
आज CBK में $ +0.001985 (+0.35%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
Cobak Token के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ -0.0758 (-11.76%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
Cobak Token के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CBK में $ +0.1099 (+23.93%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
Cobak Token के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.0922 (+19.33%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
Cobak Token (CBK) के सभी समय की प्राइस हिस्ट्री और प्राइस आंदोलनों को अनलॉक करना चाहते हैं?
Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.
Cobak Token प्राइस का अनुमान (USD)
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cobak Token (CBK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cobak Token (CBK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cobak Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
Cobak Token (CBK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CBK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
