A Hunters Dream (CAW) रियल-टाइम प्राइस $ 0.000000061477 है. पिछले 24 घंटों में, CAW ने $ 0.000000060031 के कम और $ 0.000000063401 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.000000164369042639 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.000000029914424298 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAW में +0.53%, 24 घंटों में -0.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
A Hunters Dream (CAW) मार्केट की जानकारी
No.3580
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 111.26K
$ 111.26K$ 111.26K
$ 40.98M
$ 40.98M$ 40.98M
0.00
0.00 0.00
666,666,666,666,666
666,666,666,666,666 666,666,666,666,666
ETH
A Hunters Dream का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 111.26K है. CAW की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 666666666666666 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 40.98M है.
A Hunters Dream (CAW) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के लिए, 30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में A Hunters Dream के मूल्य में बदलावों को ट्रैक करें:
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ -0.00000000037105
-0.60%
30 दिन
$ +0.000000001924
+3.23%
60 दिन
$ +0.000000019788
+47.46%
90 दिन
$ +0.000000016442
+36.50%
A Hunters Dream के मूल्य में आज आया अंतर
आज CAW में $ -0.00000000037105 (-0.60%) का अंतर आया है, जो इसकी हालिया मार्केट ऐक्टिविटी को दिखाता है.
A Hunters Dream के मूल्य में 30 दिनों में आया अंतर
पिछले 30 दिनों में, मूल्य में $ +0.000000001924 (+3.23%) का अंतर आया है, जो छोटी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेस को दिखाता है.
A Hunters Dream के मूल्य में 60 दिनों में आया अंतर
व्यू को बड़ा करके 60 दिनों का करने पर CAW में $ +0.000000019788 (+47.46%) का अंतर दिखाई दे रहा है, जो इसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में बेहतर जानकारी देता है.
A Hunters Dream के मूल्य में 90 दिनों में आया अंतर
अगर 90 दिनों के रुझान को देखा जाए, तो मूल्य में $ +0.000000016442 (+36.50%) का अंतर आया है, तो लंबी अवधि में टोकन की परफ़ॉर्मेंस की जानकारी देता है.
A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development.
A Hunters Dream प्राइस का अनुमान (USD)
A Hunters Dream (CAW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CAW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
A Hunters Dream (CAW) कैसे खरीदें
